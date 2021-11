Ministère du Plan: Les responsables des structures s'approprient le SIGED

En Côte d'Ivoire, des responsables des différentes structures rattachées au ministère du Plan et du développement, prennent part depuis lundi 22 novembre 2021 à Adzopé (70 kilomètres à l’Est d’Abidjan) à un atelier de formation et d’appropriation du Système intégré de gestion électronique des documents (SIGED).

Côte d'Ivoire: Des agents du ministère du Plan formés au guide d’utilisation du SIGED

Des responsables des structures rattachées au ministère ivoirien du Plan prennent part depuis, lundi 22 décembre dernier, à Adzopé à un atelier de formation et d'appropriation du système intégré de gestion électronique des documents. Initié par la DIDA (Direction de l’informatique, de la documentation et archives) et ouvert par le Secrétaire général 1 de préfecture représentant le préfet de la région de la Mé, cet atelier comme son thème l’indique vise à donner tous les rudiments nécessaires à leur compréhension du SIGED aux différents responsables de structures du ministère du plan, maitre d’œuvre du projet.

En des termes choisis, le premier responsable du SIGED, Hien Jean Paul devra expliquer les tenants et les aboutissants de cet important projet. Il devra surtout faire adhérer l’ensemble des décideurs du ministère du plan afin que bien imprégnés, ces derniers puissent s’approprier entièrement cet outil innovant en rendant son utilisation efficiente.

De sorte que les résultats escomptés, à savoir la diminution du flux de documents physiques, la rapidité d’accès à la documentation, l’ouverture des archives du ministère au grand public, soient atteints. Il y a quelques jours, ce sont les différents points focaux du projet dans les différentes structures du ministère qui étaient formés au guide d’utilisation du SIGED.