Côte d'Ivoire: Souleymane Kamagaté devient coach matrimonial

Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga, exhorte les internautes à faire très attention aux réseaux sociaux et à ne pas se fier à tout ce qu'ils voient.

Souleymane Kamagaté demande aux jeunes de se méfier des réseaux sociaux

L’époux de la chanteuse Coupé décalé, Bamba Ami Sarah, a pris position dans l’affaire Emmanuelle Keita et son désormais ex-compagnon, Peter 007. En effet, Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga a répondu aux fans de la blogueuse, qui estiment que Peter 007, en tant que l’homme, ne devrait pas répondre aux attaques d’Emmanuelle Keita. ‘’Pardonnez, montrez-moi le passage dans le livre saint qui dit qu’après une relation, la femme a le droit de dénigrer son ex et l’ex doit se taire sous prétexte qu’un homme ne parle pas trop. Juste besoin du passage‘’, a-t-il questionné sur son compte Facebook.

Souleymane Kamagaté a également posté un message ce mardi en réponse à ceux qui estiment que Peter007 ne méritait pas l’ex-compagne de l’international ivoirien Coulibaly Kafumba. Il a donc exhorté ses followers à faire très attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. ‘’ Parce que quelqu’un vous ment ou se donne un genre sur les réseaux sociaux, alors ça suffit pour dire qu’une catégorie de personnes ne la méritent pas. Vous n’êtes même pas concentrés. C’est vous seuls qui ne connaissez pas la vérité sinon la personne même connaît la vérité. Les réseaux sociaux peuvent vous faire envier quelqu’un que vous pouvez nourrir‘’, a-t-il regretté.

Puis de renchérir: ''C’est dans affaire de ''II NE TE MÉRITE PAS'' que beaucoup de femmes sont passées à côté du bonheur. Girl, si tu l’aimes qu’il fait ton bonheur, tu ne dois pas avoir honte de lui. Affiche le'', a ajouté L'Homme Saga.