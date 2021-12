Troublantes révélations sur Emmanuelle Keïta après son divorce

La mère de l'influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keïta a fait d'étranges révélations sur la naissance de sa fille.

La mère d'Emmanuelle Keïta: "Elle est bénie depuis mon sein..."

Emmanuelle Keïta est incontestablement l'une des influenceuses les plus suivies sur les réseaux sociaux. Pour preuve, elle a récemment fait un direct sur sa page Facebook, après sa rupture avec Peter 007; vidéo qui a été suivie par un peu plus de 37000 personnes connectées de manière simultanée. Un véritable record.

De plus, Emmanuelle Keïta est devenue la première influenceuse ivoirienne à donner une conférence publique à Paris en France. C'était le samedi 4 décembre dernier. Un événement qui s'est déroulé autour du thème "Porte tes trois casquettes". Durant cette conférence, l'ex-compagne de l’international ivoirien Coulibaly Kafoumba a notamment parlé des femmes dans leurs différents rôles de mère, d'épouse et de personne active.

Cette conférence fut une véritable réussite, car le public à massivement répondu à l'appel d'Emmanuelle Keïta. Les images de cette conférence, postées sur les réseaux sociaux, continuent de susciter de nombreuses réactions.

Mais pour la mère d'Emmanuelle Keita, le succès que rencontre sa fille n'est pas anodin. Elle a même fait d'étranges révélations sur la naissance de celle-ci.

"Quand je portais la grossesse de ma fille, une dame m'a accostée dans les rues pour me signifier qu'elle avait un message de la part du Seigneur pour moi. J'étais à cinq (5) mois de grossesse. La bonne dame me dit que Dieu lui a mis à coeur de donner le nom Emmanuelle à l'enfant que je portais dans mon ventre. Quelques jours après, la grande sœur de Emmanuelle qui n'avait que 7ans, rentre dans ma chambre et me dit : " Maman donne le nom Emmanuella à ma petite soeur qui va naître", se souvient la mère d'Emmanuelle Keïta au micro de Media Prime.

Puis d'ajouter: '' Le jour de mon accouchement, j'aperçois la même dame que j'avais croisée quand j'étais à 5 mois de grossesse. Elle me dit ceci: " Madame, vous partez accoucher Emmanuelle ! " . Alors, quand ma fille est née, je l'ai prénommée Emmanuelle (Dieu est avec nous). C'est dire que ma fille Emmanuelle Kéita est bénie depuis le sein maternel. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus revue la dame qui m'a fait la révélation".