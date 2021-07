France: Emmanuelle Keïta se marie à un garde du corps de Gbagbo

L'ex-garde du corps du président Laurent Gbagbo, Peter 007, a officiellement demandé en mariage Emmanuelle Keïta, ancienne compagne de l'international ivoirien Coulibaly Kafoumba.

Emmanuelle Keïta dit oui à Peter 007

Les deux blogueurs ivoiriens vivant en France, Peter 007 et Emmanuelle Keïta, vont bientôt se marier. La demande en mariage a eu lieu, mardi 21 juillet 2021 en France. L'ex-compagne de l'international ivoirien Coulibaly Kafoumba a dit oui à Peter 007, comme le témoignent plusieurs images et vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Mais cette demande en mariage suscite déjà de nombreuses réactions dont celle du général Makosso Camille qui a adressé ses félicitations aux futurs mariés, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un buzz.

''Félicitations à mon fils Peter 007 et Emmanuelle Keïta pour leurs fiançailles. NB: ce n'est aucunement du buzz. Peter et Emmanuelle se sont rencontrés et se sont aimés. Prions pour eux. Que Dieu lui-même protège cette union et bénisse ce futur mariage. Je demande à tous les blogueurs et influenceurs de respecter leur union en leur souhaitant vraiment du bonheur quand on sait ce qu'ils ont traversé. Peter petit voyou , tu es rentré dans le clan des responsables. Je suis heureux et fier de toi mon fils. Je veux ma prière de mariage et toi-même tu témoignera'', a écrit le général Makosso sur sa page Facebook.

Espérons qu'il ne s'agisse pas vraiment d'un buzz car les cas de mariages ou encore d'aventures amoureuses arrangés juste pour susciter le buzz, sont devenus légion. Ce fût le cas pour Vitale et l'arrangeur Momo Wang.

Et plus récemment pour la web comédienne ivoirienne Eunice Zunon et le rappeur camerounais, Tenor. En tout cas, nombreux sont les internautes qui restent encore septiques. ''Après, c'est pour venir dire que c'est buzz'', a commenté un internaute.