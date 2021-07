Cristiano Ronaldo s'affiche avec sa Rolls Royce Phantom EWB 2021

L’international portugais Cristiano Ronaldo continue de défrayer la chronique dans l'industrie automobile avec une nouvelle Rolls Royce 2021 EWB.

Cristiano Ronaldo, sportif collectionneur de bolides

Cristiano Ronaldo s’offre une autre voiture exotique très chère. Le capitaine de la Seleçao a été repéré avec une toute nouvelle Rolls Royce Sedan Phantom EWB 2021. Le prix du marché pour la voiture de luxe est de 1,1 million de dollars et étant l'une des stars du sport les plus riches, Cristiano Ronaldo peut facilement se le permettre.

Le joueur de 36 ans qui a récemment remporté le prix du meilleur buteur de l’Euro 2021 avec 5 réalisations, a posté une photo de lui à côté de sa nouvelle monture. Un modèle 2021 de Phantom EWB coûte 1,1 million de dollars, selon Cars Guide et il a été décrit comme une évolution du Phantom VII.

Selon Guide Auto Web, depuis l’élimination de la Bentley Mulsanne, la Phantom est la seule berline qui reste de sa catégorie. La génération actuelle est la huitième produite par Rolls-Royce, depuis 1925.

Cristiano Ronaldo est l’un des plus gros revenus du monde du sport et le Portugais a dépensé une partie de cet argent en collectant les plus gros manèges. Il a obtenu d’autres voitures comme une Lamborghini Aventador LP 700-4 et une Rolls Royce, parmi plusieurs autres voitures que possède la star de la Juve. Ronaldo a également acheté une Ferrari Monza environ 1,6 million d’euros, le lundi 10 mai dernier, après sa visite à l’usine.

En février, Ronaldo a fait la Une des journaux après avoir acquis une rare Bugatti Centodieci d'un milliard de KSh pour célébrer son 36e anniversaire.

A noter que depuis le 2 juillet, Cristiano Ronaldo est le roi des influenceurs sur les réseaux sociaux dans une liste convoitée qui comprend l’acteur Dwayne Johnson et la chanteuse pop Arianna Grande. Il est suivi par plus de 315 millions d’abonnés.