Contrôles routiers : Ange Kessi met en garde contre les abus

Ange Kessi aura désormais un regard scrutateur sur les contrôles routiers. Le procureur militaire qui dit être régulièrement saisi pour des cas de mauvais comportements d'agents de la police a sévèrement mis en garde les agents véreux.

Contrôles routiers : Ange Kessi veut mettre fin aux abus

Selon une note publiée par Ange Kessi, de nombreuses plaintes portant sur le comportement de certains agents commis aux contrôles routiers atterrissent sur sa table. Le commissaire du gouvernement fait remarquer que des « agents interpellent des usagers, se font remettre leurs pièces et sans dire mot, ils leur tournent le dos". Et pourtant, précise le procureur militaire, lorsqu'un policier contrôle les pièces d'un véhicule et les saisit, il a l'obligation de lui expliquer les motifs ou les raisons qui l'ont conduit à saisir les pièces. "Cette façon de se comporter avec la population civile est une mauvaise manière de servir ; il s'agit d'une attitude irrespectueuse et franchement intolérable", a martelé Ange Kessi.

Ange Kessi a poursuivi en ajoutant que l'agent de police qui ne suit pas ces instructions et retourne s'asseoir ou continue à siffler d'autres tout en ignorant l'automobiliste dont il vient de prendre les pièces, "commet l'infraction de violation de consignes punissable d'une peine de 2 ans de prison sans préjudice des tracasseries et tentative de racket dont il peut être cumulativement poursuivi". Il a révélé que dorénavant, le commandant de l'unité de lutte contre le racket dispose d'une équipe prête à intervenir quand il est informé d'un tel cas pour constater les besoins et appréhender l'agent fautif si cela s'avère nécessaire.

Toutefois, le contre-amiral Ange Kessi a demandé à la population d'avoir une attitude respectueuse à l'égard des forces de l'ordre et à ne pas se faire justice devant une bavure ou une belligérance. "Gardons le calme face à nos Forces et ayons recours à la procédure que je vous ai proposée", a-t-il dit.