Fian Adou Rosine, 1ère femme Présidente de la Cour d’Appel de Daloa

Fian Adou Rosine, première femme Présidente de la Cour d’Appel de Daloa, a été officiellement installée, vendredi 19 novembre 2021 en présence de KOUASSI Bernard, représentant le ministre Sansan Kambilé, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Cour d’Appel de Daloa: Fian Adou Rosine, première femme présidente, a officiellement pris fonction

La salle d’audience de la Cour d’Appel de Daloa a abrité l’audience solennelle de rentrée judiciaire 2021-2022, de ladite Cour, le vendredi 19 novembre 2021, en présence du Directeur de Cabinet, KOUASSI Bernard, représentant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme; du Préfet de la Région du Haut Sassandra, Préfet du département de Daloa, DIGBE Bako Anatole Privat, et des autorités administratives et militaires locales.

Cette cérémonie de rentrée judiciaire a été marquée par l’installation officielle, dans leurs fonctions, de FIAN Adou Rosine, première femme Président de la Cour d’Appel de Daloa, de COULIBALY Aboubakari, Procureur Général, de sept (7) magistrats nouvellement affectés, et la prestation de serment de huit magistrats.

Le bilan de l’année judiciaire écoulée fait par Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Daloa, fait état de 593 décisions rendues, en matière civile, commerciale et sociale, sur 818 dossiers enrôlés, soit 72,49% de décisions rendues et 1970 arrêts rendues par huit présidents de chambre et huit conseillers, pour 2268 dossiers reçus soit 76,71%.

Au vu de ce bilan reluisant obtenu par son prédécesseur, le Magistrat Hors Hiérarchie, KOUAME Augustin Yao, celle qui vient d’offrir le prix d’excellence 2021 de la meilleure juridiction au Tribunal de Première Instance de Bouaké, aspire à faire de même pour la cour d’appel de Daloa.