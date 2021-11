MissWorld2021 : Le soutien de Kouadio Konan Bertin à Olivia Yacé

À l'instar d'autres personnalités ivoiriennes, Kouadio Konan Bertin apporte son soutien à Miss Olivia Yacé, candidate à l'élection de Miss Monde 2021.

Kouadio Konan Bertin pour « faire rayonner la beauté ivoirienne » avec Olivia Yacé

16 décembre 2021, Olivia Yacé sera à San Juan en Porto Rico pour prendre part à la finale de Miss Monde 2021. Le challenge est d'autant plus important que Miss Côte d'Ivoire sait compter sur le soutien de ses compatriotes pour l'accompagner dans cette aventure à l'échelle planétaire.

« J’ai appris bien sûr que tu te lançais pour le concours de Miss Monde... J’espère et je compte sur toi, toute la Côte d’Ivoire compte sur toi pour nous représenter. On a confiance en toi. On sait que tu iras loin. Et donc, j’invite tous les Ivoiriens de la Côte d’Ivoire, de la diaspora, tous tes fans à voter pour toi. Et reviens-nous avec cette couronne suprême », avait déclaré Didier Drogba.

Au nombre des personnalités ivoiriennes qui militent pour la victoire finale de la fille de Jean-Marc Yacé, Maire de Cocody, Kouadio Konan Bertin vient ajouter sa voix à celle des autres.

« Comme la paix et la cohésion sociale, la beauté aussi nous réunit tous. Chère Yacé Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021, tu porteras sur tes épaules le destin de tout un peuple », a écrit sur sa page Facebook le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale.

« Ce jeudi 16 décembre 2021 lors de l’élection #MissWorld2021, nous serons là pour te soutenir afin de faire rayonner la beauté ivoirienne, nos valeurs et notre unité. Tous unis, nous le sommes avec toi pour le succès. À cœur vaillant, rien d’impossible ! », a ajouté KKB.

Miss Côte d'Ivoire aura cependant fort à faire face à d'autres concurrentes, notamment l'Indonésienne Carla Yules et la Mexicaine Karolina Vidales, qui sont de sérieuses candidates et prétendante à la couronne de la reine de la beauté de l'univers.