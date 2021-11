LDC: Résultats de la 5e journée de la Ligue des champions

Résultats et classement LDC - La course se poursuit ce mercredi pour les 8ème de finale de la Ligue des champions, qui auront lieu du 15 février au 13 mars 2022 avec l'affiche phare de ce mercredi: Manchester City - PSG.

Résultats 5e journée de LDC: Chelsea humilie la Juventus, le Barça décevant

Le Barça se casse les dents contre Benfica, Chelsea étrille la Juventus, match fou entre les Young Boys et l'Atalanta...

Résultats du Mardi 23 novembre

Groupe E: Dynamo Kyiv 1-2 Bayern, Barcelona 0-0 Benfica

Groupe F: Villarreal 0-2 Man. United, Young Boys 3-3 Atalanta

Groupe G: FC Séville 2-0 Wolfsburg, LOSC 1-0 Salzburg

Groupe H: Malmö 1-1 Zenit, Chelsea 4-0 Juventus

Mardi soir, Benfica a tenu le FC Barcelone en échec au Camp Nou (0-0). Mais les Lisboètes auraient dû l'emporter si Haris Seferovic n'avait pas signé l'un des plus gros ratés de l'année. Pour la première de Xavi en Ligue des Champions, le Barça n'a pas réussi à battre Benfica et aurait même pu s'incliner sur la fin.

Le nouvel entraîneur catalan avait préparé un 3-4-3 avec Lenglet derrière, et les titularisations de Alba et du jeune Demir en soutien de Depay. Dans le même temps, Chelsea a étrillé la Juventus (4-0) alors que les Young Boys et l'Atalanta ont offert un match complètement fou (3-3).

Les Young Boys accrochés

Dans l'autre match du groupe H, le Zenit a eu chaud en arrachant le nul 1-1 sur la pelouse de Malmö grâce à un penalty dans le temps additionnel. Dans la poule F, l'Atalanta et les Young Boys sont passés par tous les sentiments. Deux fois devant au tableau d'affichage avec des buts de Zapata (10e) puis de Palomino (51e), la Dea a vu les Suisses revenir une première fois par Siebatcheu (39e), avant d'être retournée dans les dix dernières minutes par des buts de Sierro (81e) et Hefti (85e).

Alors qu'on se dirigeait vers un succès renversant des Suisses, Luis Muriel égalisait à son tour (88e), laissant les deux équipes à 3-3. Les Italiens joueront leur qualification contre Villarreal qu'ils recevront dans deux semaines, avec un point de retard sur les Espagnols.

LOSC s'emparait de la première

Dans la poule G, pendant que le LOSC s'emparait de la première place grâce à son très précieux succès sur Salzbourg (1-0), Séville battait Wolfbourg à domicile 2-0 grâce à Jordan (12e) puis un dernier but de Rafa Mir (90e+8), et conserve ses chances de qualification. Dans ce groupe, tout peut encore se passer puisque trois points seulement séparent le LOSC des Loups, que les Nordistes doivent défier en Allemagne le 8 décembre prochain.

Programme du Mercredi 24 novembre

Groupe A: Man. City - Paris, Club de Bruges - Leipzig

Groupe B: Atlético de Madrid - AC Milan, Liverpool - Porto

Groupe C: Beşiktaş - Ajax (18h45), Sporting CP - Dortmund

Groupe D: Inter - Shakhtar Donetsk (18h45), Sheriff - Real Madrid