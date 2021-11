Attaques meurtrières: L’ UE renouvelle son soutien aux autorités du Faso

La Délégation de l’Union européenne (UE) et les Chefs de Missions des États Membres de l’UE, représentés au Burkina Faso expriment leur compassion au peuple burkinabè suite à l'attaque meurtrière survenue lundi dernier à Foubé et qui a fait 62 personnes tuées dont 9 gendarmes.

Burkina Faso: L’ UE et ses États membres renouvellent leur soutien dans la lutte contre le terrorisme

Le dimanche 14 novembre 2021, des hommes armés ont attaqué un poste de gendarmerie à Inata dans la province du Soum (région du Sahel). Le lundi 22 novembre, 9 gendarmes ont été tués dans une attaque à Foubé, province du Sanmatenga (région du Centre-Nord). Ces attaques ont coûté la vie à 62 personnes, selon les autorités, et fait de nombreux blessés et disparus. La Délégation de l’Union européenne et les Chefs de Missions des États Membres de l’UE, représentés au Burkina Faso, déplorent ces attaques contre les forces de défense et de sécurité (FDS).

Ils expriment leurs plus sincères condoléances et leur entière solidarité aux familles des victimes, au gouvernement et à l’ensemble de la population burkinabè. L’UE et ses États Membres renouvellent aux autorités burkinabè, leur soutien indéfectible dans la lutte contre le terrorisme et leur engagement pour la stabilisation du pays au profit du peuple burkinabè. "Nous encourageons les partenaires burkinabè à faire tous les efforts nécessaires pour appeler à un consensus pacifique et à un retour à une vie sociale et politique apaisée. L’Union européenne et ses États Membres restent pleinement engagés au Burkina Faso, avec la ferme volonté de poursuivre leur contribution pour renforcer l’État de droit, la sécurité, la stabilité, la cohésion sociale ainsi que le progrès économique et social que le peuple burkinabè mérite", déclare l'UE.