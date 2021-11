Cameroun: Samuel Eto'o Fils en route pour la présidence de la Fecafoot

La candidature de l’emblématique capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o, à l’élection de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), a été validée.

Fédération camerounaise de football: La candidature de Samuel Eto'o validée

Samuel Eto'o Fils se rapproche un peu plus de son ambition de diriger la Fédération Camerounaise de Football; et ce, après la validation de sa candidature par la commission électorale ce jeudi 25 novembre 2021. Si de nombreux observateurs avaient craint une invalidation de sa candidature pour s’être déjà prévalu d’une nationalité étrangère, Samuel Eto’o sera bel et bien de la course finale. Il sera face à un autre ancien joueur, Jules Denis Onana, qui est de la génération de la Coupe du monde 1990. Seidou Mbombo Njoya, Justin Tagouh, Nyamsi Jean Crepin et Wandja Zachary sont les autres candidats.

Samuel Eto’o a déposé son dossier le 17 novembre dernier. De nombreux Camerounais avaient alors pris d’assaut le siège de la Fécafoot pour exprimer leur soutien à la légende vivante du football au Cameroun. Après le dépôt de son dossier, Samuel Eto'o a affirmé qu’il serait le prochain président de la Fecafoot, non sans mettre en garde ses détracteurs. « Je serai le prochain président de la Fédération malgré toutes les tricheries. Je prie le camp d’en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses. Si l’un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions, pour les déloger », a-t-il prévenu.