Haine en ligne : Les propos sexistes explosent sur la toile

112 discours de haine en ligne collectés sur la semaine du 11 au 17 novembre 2021. Une baisse (-17%) alors que l’échantillon des pages, profils et groupes observés s’est agrandi pour atteindre 211 espaces. Pour cette nouvelle période d’observation, deux faits marquants : la politique est le sujet le plus discuté et les propos sexistes ont littéralement explosé.

Haine en ligne : La politique, sujet le plus discuté

Les injures sexuelles et propos sexistes représentent 15% de l’ensemble des discours de haine relevés sur Facebook par l’Observatoire d’Internews Côte d’Ivoire cette deuxième semaine de novembre 2021. Une explosion quand on sait que 7 jours plus tôt, cette catégorie représentait à peine 1% du nombre total de propos haineux.

Autre observation du monitoring de la semaine du 11 au 17 novembre : la politique est le sujet le plus discuté. Entre le congrès du Front populaire ivoirien (et la présence annoncée de Laurent Gbagbo), l’affaire de corruption dans une structure publique, les sorties d’un cybermilitant politique très connu et la célébration de la journée de la paix, les internautes ne se sont pas ennuyés sur la toile. D’ailleurs, cinq (5) parmi ces sujets représentent à eux seuls 81% des discours haineux observés cette semaine.

En plus de la politique, les discussions monitorées par Internews Côte d’Ivoire ont porté sur des faits de société (essentiellement le déguerpissement des populations de Koumassi), l’actualité people, la peopolitique et le sport (élimination des Éléphants de la course pour le Mondial 2022).

Pour ce qui est de l’évolution des discours de haine, malgré la baisse générale, quatre (4) catégories sont en hausse. Il s’agit des vœux/souhaits macabres (qui ont triplé), des propos sexistes/injures sexuelles (qui se sont décuplés), des animalisations (qui ont doublé) et des attaques contre des communautés (qui étaient inexistantes une semaine en arrière).

En face, quatre (4) autres typologies de propos haineux sont en baisse. Ce sont : les injures/diffamations, les menaces, les propos xénophobes/injures identitaires et les incitations au meurtre/à la révolte. Tous ces discours de haine ont été exprimés principalement sur des pages (81%) et dans des groupes (19%).

L’observation des discours de haine en ligne est une activité du Programme transition et inclusion politique en Côte d’Ivoire (PTI), financé par USAID et mis en œuvre par le National democratic institute (NDI), Internews et une coalition des organisations de la société civile ivoirienne.