Observation des élections : Goodluck Jonathan salue le professionnalisme de l' EISA

L’ex-chef d’ Etat nigérian, Goodluck Jonathan, a pris part les 23 et 24 novembre au 15e symposium annuel de l ’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA).

Goodluck Jonathan: « Les pays vont se battre pour être les leaders dans ce domaine »

Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité les 23 et 24 novembre 2021, le 15e symposium annuel de l’ Institut électoral pour une démocratie durable (EISA). L’objectif de cette rencontre était de porter la réflexion sur l’amélioration des pratiques d’observation électorale. « Contribuer à des élections crédibles en Afrique par l’amélioration des pratiques d’observation internationale », était le thème choisi pour l’évènement.

Goodluck Jonathan, ancien Chef de l’ Etat nigérian, a délivré un exposé d’ouverture lors de la première journée de l’évènement. Il a proposé la mise en place d’ un système de récompense des meilleurs processus électoraux en Afrique afin de créer une compétition qui va permettre d’obtenir davantage de démocratie en Afrique. « Les pays vont se battre pour être les leaders dans ce domaine », a-t-il fait savoir. Le médiateur de la CEDEAO au Mali a en outre insisté sur le rôle des observateurs internationaux qui est, à l’en croire, « vital et impartial ».

Afin de rendre cet apport plus efficace, GoodLuck Jonathan a invité les observateurs à s’adapter aux réalités du monde actuel. « L’observation électorale traditionnelle n’est plus suffisante », a-t-il souligné. Félicitant l’ EISA et ses responsables pour toutes les actions accomplies dans la promotion de la démocratie en Afrique, il a déclaré qu'il « faut plus d’organisations comme EISA ».

Auparavant, Dénis Kadima, ex-Directeur exécutif de EISA, récemment nommé à la tête de la Commission électorale de la RDC, s’est exprimé. « Face aux mutations et aux critiques à l’endroit de l’observation électorale, il nous apparait nécessaire d’en discuter », a-t-il dit, avant d’ajouter comme l'ancien président nigérian que « l’observation électorale doit s’adapter ». L'EISA est une organisation vieille de 25 ans. Lors de la présidentielle 2020 et des législatives 2021, elle a déployé des observateurs en Côte d’Ivoire.