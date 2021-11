Agboville : Une ONG dote le club d’Anglais du lycée moderne 2 en livres

À Agboville, le président fondateur de l’ONG internationale Afrique et développement, Stéphane Bayou, a offert, lundi 29 novembre 2021, des livres au club d’Anglais du lycée moderne 2 de la ville. C'était à l'issue du traditionnel salut aux couleurs.

Stéphane Bayou fait un don de livres au club d'anglais du lycée 2 d' Agboville

Ce sont plus de 60 livres en bandes dessinées, histoire et géographie, sciences et littérature, qui viennent ainsi renforcer les capacités du club. « Je suis vraiment content d’être avec vous ce matin pour vous encourager. Nous vos grands frères, vos papas sommes soucieux du fait que votre éducation avance bien afin que vous soyez, demain, les responsables de ce pays. Nous vous offrons des livres en anglais dans un premier temps... La lecture est très importante. Chers élèves, lisez beaucoup les livres, car ils vont vous ouvrir l’esprit », a-t-il souligné.

Pour celui qui réside en Grande-Bretagne, son don est un devoir en vue d’accompagner les enfants dans leurs études. « Vous devez arrêter de vous adonner aux troubles à l’école. Concentrez-vous sur vos études. Car, l’avenir de notre pays, la Côte d’Ivoire, c’est vous », a poursuivi Stéphane Bayou. Réceptionnant le don, Gbané Coucou Ali, proviseur du lycée moderne 2 d’ Agboville, n’a pas caché sa joie. « Je tiens à dire merci au donateur pour ce geste qui vient nous aider dans notre mission : celle de la réussite des apprenants… Et, je compte également sur vous pour que ça ne s’arrête pas à ce seul don, mais que ce partenariat se pérennise », s’est-il réjoui.

« Ces livres viennent à point nommé et représentent un ouf de soulagement pour le club d’Anglais. Nous allons les utiliser à bon escient et nous espérons qu’on aura encore d’autres équipements et matériels. Ce, afin de nous aider à aider les enfants », a appuyé Antoine Yao Kouassi, professeur d’anglais et responsable du club d’Anglais du lycée moderne 2 d’Agboville. Créée en 2015, l’ ONG internationale Afrique et développement a pour mission de faire la promotion de l’éducation, la formation, l’insertion et la réinsertion sociale, économique et professionnelle des jeunes en zone rurale et urbaine.

Tizié TO Bi

Correspondant régional