Claudy Siar : "Nous allons mettre en échec Zemmour"

Claudy Siar est décidé à faire échouer Éric Zemmour à la prochaine élection présidentielle en France. Le journaliste et homme politique français a annoncé sa candidature à la succession d'Emmanuel Macron le mardi 30 novembre 2021.

Claudy Siar : "Zemmour et d’autres se sont nourris aux graines de la haine"

C'est officiel ! Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle en France prévue pour le samedi 10 avril 2022. L'écrivain et politique français a officialisé sa candidature le mardi 30 novembre 2021. "Il n’est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle. Je me suis contenté du rôle de journaliste, d’écrivain, de Cassandre, de lanceur d’alerte. Je croyais alors qu’un politicien allait s’emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais “à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat”. Je suis revenu de cette illusion", a déclaré Éric Zemmour dans une vidéo.

À l'annonce de la candidature de ce diplômé de l'Institut d'études politique de Paris, Claudy Siar n'a pas mis de temps pour réagir. L'animateur de RFI (Radio France Internationale) a pris l'engagement de faire perdre Éric Zemmour dans les urnes. "L’argent de l’Afrique a financé CNEWS (Canal+/Groupe Bolloré). La chaîne a élevé au rang d’opinion le racisme le plus abject. Zemmour et d’autres se sont nourris aux graines de la haine. Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle. Nous allons mettre en échec Zemmour, pur produit de Bolloré «l’Africain»", a écrit Claudy Siar sur sa page Facebook.

Pour le producteur de Couleurs Tropicales, "Zemmour fait l’apologie de la colonisation" et "s’il devenait président, les Français non blancs, non chrétiens… comprendraient ce que les juifs ont vécu en Allemagne à partir de 1933". Pour l'heure, Éric Zemmour tente de convaincre les Français de s'allier à sa cause en leur faisant comprendre que l'immigration n'est pas la source de tous les problèmes de la France, même si elle les aggrave tous. Le candidat de l'extrême droite se positionne comme le défenseur de ceux qui sont méprisés par les puissants, les élites, les bien pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les syndicats et les autorités religieuses. Il promet "reconquérir" la souveraineté du peuple français, laissée aux mains des technocrates et aux juges européens.