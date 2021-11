Asalfo livre les secrets de la visite de Bailly Spinto à Gaou Production

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, a rencontré ce mardi 30 novembre 2021, Bailly Spinto, un des doyens de la musique ivoirienne.

Echanges fructueux entre Asalfo et Bailly Spinto

Après sa prestation au Festival des musiques urbaines d'Anoumanbo ( Femua) lors de l'édition 2016, Bailly Spinto s'en est pris au promotueur de l'évènement, Traoré Salif dit Asalfo. Dénonçant un problème au niveau de l’organisation, le Rossignol Spinto avait également accusé le lead vocal du groupe Magic System de lui avoir manqué de respect. « Il faut dire que les organisateurs du Femua ne prennent pas de dispositions appropriées pour les artistes. Surtout A’Salfo. Je le dis parce que moi-même, j’ai eu des problèmes avec lui. Il m’a fait chanter entre 4h et 5h du matin. Quand j’ai voulu en discuter avec lui, il m’a pris de haut, il m’a manqué de respect. Il s’est mis à gueuler, à me crier là-dessus comme un gamin qu’on sermonne », a-t-il déploré.

Quatre ans plus tard, Asalfo est revenu sur cette affaire avec Bailly Spinto lors de son passage sur les antennes de Life TV en août 2020. Affirmant avoir été très affecté par cette affaire, il a fait savoir qu'il n'a jamais eu d'engueulades avec son aîné Bailly Spinto. ''Je ne sais pas si cette histoire a été montée de toutes pièces. J'ai bien envie de savoir, parce que de la signature du contrat de Bailly Spinto jusqu'à sa prestation, on ne s'est jamais rencontré. D'où sort cette histoire? Je ne sais pas. On me dit que le Grand-frère a livré cette information dans une interview. Si quelque chose l'a choqué quelque part, je présente mes excuses. Mais dire que lui et moi, on s'est croisé, j'ai tellement de respect pour la personne que même pour signer le contrat, j'ai refusé d'aller vers lui. Je me vois très mal placé pour demander au grand-frère ce qu'il veut...''.

Un peu plus d'an après, les choses semblent rentrées dans l'ordre. Les deux chanteurs se sont rencontrés, mardi, au siège de Gaou Production, l'entreprise dirigée par Asalfo. C'est d'ailleurs lui qui a donné l'information sur sa page Facebook. '' Quand le fils va vers le père, c’est pour demander des bénédictions. Quand c’est le père qui fait le déplacement, c’est pour en donner. Nous avons été très honorés ce matin de recevoir le père de toute une génération, le monument de la musique Ivoirienne, Bailly Spinto. La célébration du cinquantenaire de son immense carrière était à l’ordre du jour'', a-t-il informé.