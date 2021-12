OM: Boubacar Kamara dévoile ses priorités avant le mercato

Boubacar Kamara s'exprime sur son avenir à l'Olympique de Marseille avant le match contre Nantes, alors qu'il sera en fin de contrat au mois de juin.

Mercato à l’OM: Boubacar Kamara toujours en réflexion

Attendu en conférence de presse vendredi dernier, Boubacar Kamara, en fin de contrat à la fin de l'année, ne s'est pas présenté. Il était bel et bien là ce mardi et a répondu, moyennement, aux questions sur son avenir.

Le milieu marseillais a confirmé avoir digéré son transfert avorté lors du mercato estival mais n'a pas encore décidé de prolonger ou de quitter Marseille dans les prochains mois.

"Ce sont mes représentants qui gèrent tout, les offres reçues ou pas. Ce que comportent les offres, c'est confidentiel donc ce n’est pas à moi de m’exprimer sur les tenants, le contrat ou pas. Mes représentants gèrent tout cela, a répondu le milieu de 22 ans face à la presse. Je n'ai qu'une chose à faire, c’est me concentrer sur le terrain et être le plus efficace possible pour remplir nos objectifs."

Enfant du club marseillais, Boubacar Kamara est passé tout près d’un départ à la fin du mercato estival. Poussé vers la sortie, notamment afin de renflouer les caisses et de boucler d’autres renforts, le milieu de terrain a même eu l’impression qu’on a voulu lui forcer la main:

"Cet été, c'est passé. Cela a été un peu dur d'avoir l'impression de ne pas avoir eu le choix. Mais voilà c’est du passé, j’ai vite tourné la page. C'était les deux derniers jours (du mercato) et surtout ce n'est pas arrivé qu'à moi. C'est passé."

"J'ai encore l'avenir devant moi"

« Je suis jeune, j'ai encore l'avenir devant moi. Le coach, sa nouvelle philosophie de jeu, surtout pour le numéro 6, j'apprends à comment jouer au milieu de terrain pour le coach, il nous demande à Pape et moi de ne pas bouger, d'attendre le ballon, de ne pas y aller et de jouer en une ou deux touches, rapidement. Depuis le début que je joue au milieu, avec AVB, on bougeait beaucoup, on changeait de postes, il faut que j'apprenne à mieux me canaliser et à rester en place au milieu de terrain. Je suis toujours en réflexion. C'est passé, après ce qui a été dur c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir eu le choix. C'est du passé, ce n'est pas arrivé qu'à moi dans l'effectif, donc c'est passé », a-t-il conclu sur le sujet.

Une mise au point qui ne devrait pas franchement ravir les fans de l'Olympique de Marseille, qui n'avaient déjà pas du tout aimé son absence en conférence de presse vendredi dernier. Il ne reste que peu de temps à Pablo Longoria pour prolonger le joueur formé au club et la sortie de ce mardi n'incite pas franchement à un optimisme débordant...