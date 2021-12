Yopougon : Mariatou Koné pose la première pierre d'un nouveau lycée

Mariatou Koné s'est rendue dans la commune de Yopougon le mercredi 1er décembre 2021. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a procédé à la pose de la première pierre d'un lycée moderne au quartier Banco.

Yopougon accueille bientôt un nouveau lycée

La cérémonie de la pose de la première pierre du lycée moderne du quartier Banco, dans la commune de Yopougon, s'est déroulée le mercredi 1er décembre 2021, en présence de Mariatou Koné. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a félicité Gilbert Kafana Koné, le maire de Yopougon, pour l'initiative de la construction de ce nouvel établissement scolaire.

Il faut noter que le futur lycée moderne du quartier Banco s'étendra sur une superficie de cinq hectares et sera le 7e lycée moderne de la commune du maire Gilbert Kafana Koné. Au cours de son allocution, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a rappelé que de 2011 à 2021, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a investi 18 milliards de francs CFA pour la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures scolaires et annexes.

Mariatou Koné n'a pas manqué de souligner que la construction de ce lycée vient en appui aux actions du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Le successeur de Kandia Camara a tenu à faire comprendre à l'entrepreneur qu'il est important de respecter le cahier de charges et les normes en la matière. Ce lycée aura une capacité d’accueil d’environ 3 000 élèves.