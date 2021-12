Eléphant de Côte d’Ivoire : Yaya Touré futur sélectionneur ?

Entre Yaya Touré et le football, l’histoire continue. Après sa brillante carrière de footballeur, l’ancien joueur de Man City embrasse celle d’entraîneur.

Yaya Touré débute sa carrière d’entraîneur

Ancien joueur de l’Asec d’Abidjan, Yaya Touré a été ces dernières années une des plus belles images du football ivoirien. Arrivé en Europe par le KSK Beveren, le longiligne milieu de terrain s’était lancé dans des choix controversés en rejoignant le Metalurg Donetsk puis Olympiakos. Son transfert à l’As Monaco avec qui il a disputé 30 matches et inscrit 5 buts va lui ouvrir la porte du très haut niveau footballistique en Europe. Le FC Barcelone de la belle époque jettera sur lui son dévolu. Bingo, l’ivoirien ne décevra personne au Camp Nou puisqu’il va très rapidement s’imposer aux côtés des meilleurs joueurs du moment que sont Xavi (actuel coach du FC Barcelone), Samuel Eto’O ou encore de Lionel Messi.

Sauf que les relations de Yaya Touré et Pep Guardiola se dégradent très vite et le premier quitte le club pour Manchester City. Grâce à son jeu, Yaya devient une idole des supporters de l'Etihad Stadium. C’est d’ailleurs le club avec lequel il a disputé le plus de matchs (316 matches de 2010 à 2018) de toute sa carrière. C’est aussi à Man City que le compatriote et soutien de Didier Drogba - dans la course à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), a inscrit le plus de buts, 79 plus précisément.

Pep Guardiola, la plaie de la carrière de Gnégnéri

Alors qu’il est au sommet de sa gloire, Manchester City engage Pep Guardiola après le passage de celui-ci au Bayern Munich. Revoilà les antagonismes entre le coach et son joueur. Même s’il s’imaginait mettre un terme à sa carrière au club anglais, c’est finalement à l’Olympiakos, son ancien club de foot de 2005 à 2006 qu’il va s’engager, mais seulement pour 5 matchs. Pour préparer l’après-foot, Qingdao Huanghai lui offre un contrat en or qu’il va exécuter en une saison (14 matches et 2 buts) avant de tirer le rideau sur sa carrière.

La reconversion de Yaya Touré

Comme son grand frère Kolo Touré, Yaya vient de décider d’embrasser une carrière d’entraîneur. Mais au contraire des autres clubs qui réservent toujours une place de choix à leurs légendes, Manchester City n’a pas fait d’ouverture à l’ancien champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire. C’est à l'académie de Tottenham que Touré débutera donc sa carrière de coach, selon le London Evening Standard, on imagine pour protéger les états d’âme de Pep Guardiola. C’est au Queens Park Rangers et à Blackburn Rovers avec qui il n’avait aucun lien sportif que l’ancien Monégasque a muri son choix de devenir coach. Il aurait travaillé avec les centres de formation de ces deux équipes anglaises.

Yaya Touré bientôt à la tête des éléphants de Côte d’Ivoire

L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire prépare, par sa nouvelle démarche, une carrière de sélectionneur. Soutien de Didier Drogba qui veut devenir le patron de la fédération ivoirienne de Foot, Gnégnéri pourrait par la suite reprendre la tête de la sélection. C’est d’ailleurs le but qu’il vise depuis l’apparition des nombreuses approximations dans le coaching de l’actuel sélectionneur Patrice Beaumelle.

Si Didier Drogba venait à effectivement prendre les commandes de la FIF, nul doute qu’il faciliterait l’arrivée de son ami et ex-coéquipier de la sélection à la tête des Éléphants. L’ancien joueur ayant une belle histoire avec les Éléphants de Côte d’Ivoire dont il maitrise la psychologie des joueurs, il sera le plus amène de hisser plus haut les couleurs nationales.