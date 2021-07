Asec Mimosas: Les vraies raisons du limogeage de Koné Baky

Une source très introduite à l’ Asec Mimosas a donné les raisons qui pourraient expliquer le limogeage de Koné Bakary dit Baky, de la direction du club jaune et noir.

Exclu de l' Asec Mimosas, ‘’Koné Bakary (Baky) n’aurait pas digéré le renvoi d’une de ses amies…’’

Nommé président de la section football de l’Asec Mimosas en 2018, l’ex-international Bakary Koné dit “Baky” a été démis de ses fonctions, jeudi 29 juillet 2021. « Le président du Conseil d’Administration de l’Asec Mimosas informe les Actionnaires que M. Koné Bakary dit « Baky » ne fait plus partie du personnel du club à compter de ce jour, jeudi 29 juillet 2021 », a fait savoir, dans un communiqué, Me Roger Ouegnin, président du Conseil d’Administration (PCA) du club Jaune et noir.

Si aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette séparation, le confrère 7info, lui, croit savoir les raisons du limogeage de l’ancien attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire. «Des raisons sportives ont été évoquées, notamment du matériel offert par des internationaux ivoiriens, qui n’est jamais arrivé à bon port. Baky n’a pas réussi de bons recrutements depuis son arrivée notamment au niveau des anciens footballeurs qu’il était censé ramener à la maison jaune et noir. Cependant le fond du problème est extra-sportif car Koné Bakary n’aurait pas digéré le renvoi d’une de ses amies de l’académie Mimosifcom», rapporte le média en ligne qui cite une source au sein du club Mimo.

« En fait, Baky s’est lui-même exclu de la direction du club. C’est une démission qui ne dit pas son nom. Il était dans le viseur des dirigeants depuis un moment. Connaissant les méthodes de Me Roger Ouegnin, la décision n’a pas été prise au hasard », insiste la même source.