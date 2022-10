Côte d'Ivoire - Yann Bahou: "Je suis craquante, célibataire et croustillante''

La charmante et belle présentatrice télé, Yann Bahou, a posté un message assez ciblé sur sa page Facebook. Un message qui est une réponse aux critiques de certaines personnes lui reprochant de ne pas être mariée.

Yann Bahou crache ses vérités à ses détracteurs

‘’ Cc voici ta réponse; je suis YANN BAHOU : Célibataire et épanouie, Célibataire et bosseuse, Célibataire et objective, Célibataire et posée , Célibataire et utile, Célibataire et inspirante, Célibataire et djassante, Célibataire et craquante, Célibataire et croustillante, Célibataire et influente. En attendant qu’un homme décide de m’assumer en tant que sa chérie et/ou sa femme, j’assume la célibataire heureuse que je suis. Je ne suis la titulaire de personne mais je profite pleinement de ma vie‘’, a lancé Yann Bahou qui a clairement fait savoir, dans les commentaires, que ce message s’adresse à des personnes bien précises.

‘’Chacun a sa conception et sa perception de la vie. Je ne veux convaincre personne de quoi que ce soit. Je parle à des personnes bien précises‘’, a-t-elle précisé.

Ce n’est pas la première que la belle Yann Bahou s’attaque à ses détracteurs. Le mois dernier, elle avait craché ses vérités à certaines personnes qui se moquaient de son physique.

‘’ J’ai reçu des captures d’écran de certaines pages qui actuellement prennent plaisir à se moquer de ma petite ou très trop petite taille en faisant cette comparaison. Du haut de mes 1m55, je n’ai aucun complexe et je dis merci à DIEU car je n’ai pas de handicap. Je suis choquée et peinée de voir que les gens mettent beaucoup d’énergie et s’impliquent quand il s’agit d’humilier, de -rabaisser ou se moquer des gens. Jamais une de ces pages n’a fait une publication pour faire la promotion du tourisme local, du savoir-faire de nos artisans et j’en passe. J’ai toujours admiré Baki KONE et quand j’étais handballeuse, je portais même le maillot 14 voulant tellement marquer les esprits comme lui. J’ai de la peine quand je vois des gens se permettre de se moquer de sa taille ; ils diront ‘’ c’est comme ça que les ivoiriens sont’’ désolée, moi je ne suis pas comme ça. Dommage qu’il existe tellement de personne grande de taille avec une grande carence en intelligence. Yannouch vous aime. Je suis wê. Je suis une femme libre et indépendante. Je suis intelligente. Je suis utile à mon pays avec ma taille de 1m55. Je suis belle…. Je suis YANN BAHOU", a-t-elle posté.