Élection à la FIF - Baky Koné: "Didier Drogba est celui qu'on doit choisir"

L'ancien attaquant des Éléphants de Côte d'Ivoire, Koné Bakari dit Baky, fait partie des anciens footballeurs favorables à la candidature de Didier Drogba à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Baky Koné aux présidents de clubs: ''Didier Drogba a la solution à vos problèmes''

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'ancien de l'académie Mimosifcom a fait savoir que le projet porté par l'ex buteur de l'Olympique de Marseille, pourra permettre aux jeunes footballeurs ivoiriens d'avoir un avenir meilleur.

Il a indiqué que le projet Renaissance prend en compte la protection des joueurs et de leurs différentes familles. "Il va falloir qu'on mette un peu plus l'accent sur la protection de nos jeunes, et ça, le projet Renaissance nous le donne. Au niveau des assurances et des blessures. Il n'y a pas mal de gamins qui sont décédés sur le terrain, à l'entraînement. Ils avaient des enfants et leurs familles, et qu'est-ce que les parents ont après ça. A vous, chers présidents, à partir du programme de la Renaissance, les sponsors, vous allez en avoir. Les centres d'entraînement, vous allez en avoir. Les assurances, et tout ce qu'il faut pour que vos clubs soient bien, et que vos joueurs soient épanouis et qu'ils donnent le meilleur d'eux, vous allez en avoir", a-t-il rassuré.

Un message qui s'ajoute à celui qu'il avait lancé à l'endroit des dirigeants de clubs ivoiriens, mercredi lors d'une cérémonie de soutien à Didier Drogba, organisée par plusieurs anciens footballeurs, toutes générations confondues.

"Je sais que le changement fait peur. Mais, n'ayez pas peur d'aller au changement. Didier Drogba est celui qu'on doit choisir. Il connaît le football ivoirien, il connaît les difficultés. Il a un nom pour rehausser notre football. Les clubs souffrent, les joueurs se plaignent. Didier Drogba a la solution à vos problèmes. Nous sommes là pour montrer que Didier Drogba n'est pas seul dans ce combat", a indiqué Baky.