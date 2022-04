San-Pedro: La communauté catholique reçoit des vivres du chef de l'Etat

La communauté catholique de San Pédro a reçu des mains du ministre Félix anoblé, des vivres offerts par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises (PME), de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a remis un don de vivres du président de la République, Alassane Ouattara, au diocèse catholique de San Pedro, pour soutenir le clergé et les paroissiens durant la période de carême chrétien.

Le don a été réceptionné, mardi 05 avril 2022, à San Pedro, par le préfet de la région de San Pedro, préfet du département de San Pedro, Ousmane Coulibaly, avant d’être remis à l’évêque du diocèse, Monseigneur Jean-Jacques Koffi Oi Koffi.

Il est composé de 60 sacs de riz, huit cartons d’huile, deux cartons de sucre, deux cartons de Nescafé, douze sachets de pâtes alimentaires, deux cartons de lait, deux cartons de Chocoquik et 40 paquets de sel.

M. Anoblé a invité l’évêque et ses paroissiens à continuer de soutenir en prière la Côte d’Ivoire et le président Alassane Ouattara.

Au nom de l’évêque, le curé de la paroisse Saint Paul du quartier Cité, Père Jérôme Kato, a traduit les remerciements et la reconnaissance du diocèse au président de la République pour ce soutien.

Il a promis que la communauté catholique du Bas-Sassandra continuera de prier en faveur de la paix en Côte d’Ivoire et du Chef de l’Etat, comme elle l’a toujours fait.

Créé le 23 octobre 1989 par le Pape Jean-Paul II par démembrement de l’archidiocèse de Gagnoa, le diocèse de San Pedro couvre les régions administratives de San Pedro, Gbêkê et Nawa. Il enregistre au total 95 prêtres et trois diacres. Ils sont aidés par 34 religieuses issues de cinq congrégations.