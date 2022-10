Ambitions Africa 2022: La formation des jeunes au centre des débats

En photo, la délégation du ministère des mines de RDC, avec au centre Antoinette N'Samba Kalambayi -Ministre des mines et SEM Isabel Machick Ruth Tshombe ambassadeur de RDC en France.

Ambitions Africa 2022 - Organisé par Business France pour renforcer les liens économiques entre la France et l’Afrique, la 4e édition du forum s’est déroulée les 4 et 5 octobre 2022 à Paris. Avec pour objectif de concrétiser la nouvelle approche de la relation partenariale entre l’Afrique et la France, fondée sur une relation gagnant–gagnant, des succès équilibrés, une croissance partagée, Ambitions Africa a réuni comme chaque année, les acteurs majeurs du développement des relations Afrique-France.

Ambitions Africa 2022 - la rencontre par excellence des acteurs des relations France Afrique

Au programme de cette édition 2022, 17 tables rondes rassemblant plus de 1 600 participants, en présentiel et en digital, dont plus de 700 entreprises africaines en provenance de 43 pays du continent.

Les thèmes abordés cette année portaient sur la situation économique et le climat des affaires en Afrique, sur la formation professionnelle et le financement des entreprises, et sur les secteurs les plus demandeurs d’investissements : l’agriculture, la santé, la mobilité urbaine, l’eau et les déchets, l’accès à l’énergie, les technologies et télécommunications, les infrastructures et la logistique, le tourisme et l’hôtellerie, les ressources et industries extractives, les chaînes de valeur euro-africaines et la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Ambitions Africa 2022 - Le défi de la formation professionnelle en Afrique

L’une des conférences phares de cette rencontre était sans nul doute le débat sur le sujet « talents africains, quels défis pour la formation professionnelle en Afrique ».

Une table ronde qui mettait en concertation quatre personnes référentes dans le domaine - Olivier Laouchez, Co-fondateur & Executive Chairman de TRACE – Amadou Diaw, Fondateur du Groupe ISM – Deffa Ka, Manager de Fed AFRICA et Séfora Kodjo, Présidente du Conseil d’Administration de la Fondation SEPHIS.

Cet échange a été l’occasion pour Séfora Kodjo (investie dans l’autonomisation des femmes africaines) de rappeler la nécessité pour les talents Africains d’être valorisés directement sur le continent sans attendre une reconnaissance l’extérieure : « sur le continent, 75% de la population est jeune et 80 % ne sont plus formés après 18 ans.

Le vrai défi pour le développement de nos pays est de donner accès à des compétences professionnelles à nos jeunes, une professionnalisation, de renforcer leurs capacités entrepreneuriales et leur donner accès à des financements. Le développement du continent commence avant tout par nous valoriser nous-même ».

Et Amadou Diaw de lancer un appel aux entrepreneurs : « nous devons participer à un transfert de connaissances entre la France et le continent. Tous les professionnels qui se rendent en Afrique, passez 2 heures dans une école pour partager votre expérience, quelques conseils, vous pourrez changer la vie d’étudiants et leur donner la volonté de poursuivre dans leurs efforts.

Nous pouvons également imaginer un mentorat inversé où les jeunes viendraient former les anciens que nous sommes, car ils peuvent nous permette de mieux comprend les changements et technologies de notre époque ».

Ambitions Africa 2022 - la question d'une prochaine édition dans un pays d'Afrique

Notre rédactrice en chef Ambre Delcroix avec Gisèle de Mwepu, CEO de Okapi Finance et John Nsana Kanyoni, Vice Président de la chambre des Mines à la fédération des entreprises de RDC.

Cette 4ème édition de la rencontre des acteurs du développement des relations Afrique-France, s’est terminée sur une grande question: « Pourquoi ne pas organiser la prochaine édition des Ambitions Africa dans un pays Africain pour permettre à un plus grand nombre d’acteurs africains d’y participer et contrecarrer le problème de visa qui représente un véritable frein à la participation des entreprises africaines à cette rencontre ?».

Le débat est donc ouvert pour les prochaines éditions.

Quelques chiffres sur les relations économiques bilatérales France-Afrique

Près de 33000 entreprises Françaises ont exporté vers des pays africains en 2021 (source Douanes),

La France est la première destination européenne choisie par les étudiants africains en mobilité (source OCDE),

Plus de 1400 entreprises africaines sont présentes en France et emploient plus de 18 400 personnes (source Orbis),

Les stocks d’IDE français (investissements directs à l’étranger) en Afrique ont été multipliés par six entre 2004 et 2021 et s’élevaient à 48,1 Millions d’Euros à la fin 2021 (source Banque de France).

CR Photo @Steve Lorcy et Olivier Thibaud