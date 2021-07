Côte d'Ivoire: Baky Koné viré de la Direction de l' Asec Mimosas

Koné Bakary dit Baky, président délégué de l' ASEC MIMOSAS et premier responsable du secteur sportif, ne fait plus partie des effectifs du mythique club jaune et noir.

Koné Bakari dit Baky ne fait plus partie du personnel de l' ASEC MIMOSAS

Koné Bakari dit Baky, ex-footballeur international ivoirien aux 43 sélections et 9 buts, n'est plus le Président délégué et premier responsable du secteur sportif de l' ASEC MIMOSAS. Le jeune dirigeant qui faisait l'objet de critiques de la part des joueurs et de plusieurs agents, a été mis à la porte ce jeudi 29 juillet 2021. Me Roger Ouégnin qui avait donné sa chance à Baky, a officialisé la nouvelle de la séparation d'avec Baky dans un communiqué. " Le président du Conseil d'administration de l'ASEC Mimosas informe les Actionnaires que M. Koné Bakari dit Baky ne fait plus partie du personnel du club à compter de ce jour, jeudi 29 juillet 2021", mentionne le communiqué publié par le club jaune et noir.

C'est au début de la saison 2016-2017, que l'ex-goleador et ancien pensionnaire de l' Academie Mimosifcom, est nommé conseiller sportif; un rôle qui lui permet de participer à la gestion du club. Il sera l'année suivante, promu au poste de président de la section football en remplacement de Francis Ouégnin, par Me Roger Ouégnin, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Koné Bakari est né le 17 septembre 1981 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au cours de sa carrière longue de quatorze ans, il a notamment été champion de France avec l'Olympique de Marseille en 2010 et finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 avec la sélection ivoirienne. Il a également participé à la Coupe du monde de 2006 avec la génération dorée ivoirienne emmenée par Didier Drogba, Kolo Touré et autre Yaya Touré. Il a remporté deux titres de champion ( 2017-2018 et 2020-2021) dans sa carrière de dirigeant de l' ASEC MIMOSAS.