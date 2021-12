Titrologie : "Qui a intérêt à opposer Bédié et Guikahué ?"

La titrologie du samedi 4 décembre 2021 fait un large écho de la vie au sein du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). L'actualité ivoirienne est aussi marquée par la visite d'Etat du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Titrologie : Alassane Ouattara salue le leadership de Cyril Ramophosa

Que se passe-t-il réellement entre Henri Konan Bédié et Maurice Kakou Guikahué ? Selon des informations, il y a de la tension entre le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et son secrétaire exécutif en chef. Pour sa part, Le Nouveau Réveil veut bien comprendre la situation. "Qui a intérêt à opposer Bédié et Guikahué ?", s'interroge le quotidien ivoirien. Pendant ce temps, Soir Info nous apprend que Bédié a procédé récemment à des nominations.

Dans la titrologie du samedi 4 décembre 2021, Le Matin écrit qu'au terme d'une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara salue le leadership de Cyril Ramaphosa. Depuis La Haye où il séjourne après son acquittement par la CPI (Cour pénale internationale), Charles Blé Goudé "prend un important rendez-vous", nous fait savoir Soir Info.

A la Une de Le Patriote, Anne Oulotto répond aux détracteurs du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Si le RHDP se portait mal, le pays n'aurait pas avancé", a déclaré la ministre ivoirienne. En tout cas, cela n'a pas empêché Laurent Gbagbo de critiquer la gouvernance d'Alassane Ouattara dans les colonnes de Soir Info.