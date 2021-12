Guillaume Soro prie pour la «paix du coeur» et le «pardon des péchés»

Dans son adresse à la communauté musulmane, ce vendredi, Guillaume Soro n'a pas manqué de prier pour la « paix du coeur » et le « pardon des péchés ». Son compte Twitter a servi de canal de transmission pour ce pieux message.

Guillaume Soro reprend avec ses messages aux chrétiens et musulmans

Bientôt deux années que Guillaume Soro est en exil quelque part en Europe. Double condamnation prononcée à son encontre par la justice ivoirienne, son parti, le GPS, désossé, bon nombre de ses compagnons de lutte en exil ou en prison, de nombreuses défections dans ses rangs pour rejoindre le RHDP, parti d'Alassane Ouattara.

Soro Kigbafori Guillaume trouve néanmoins le temps et la force de s'adresser à ses compatriotes et leur passer des messages. Pour cette semaine, l'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d’Ivoire s'est évertué à adresser des messages pieux aux communautés chrétienne et musulmane, sans oublier son appel à ses compatriotes de construire la Nation ivoirienne.

« Musulmans, Musulmanes, Chers Frères et Soeurs, Chers Amis de l'Islam Puisse Allah nous accorder la Paix du Cœur et nous pardonner nos péchés ! Bon et pieux Djoumah Votre, très fraternellement toujours », a tweeté, ce vendredi, le natif de Diawala.

Cinq jours plus tôt, c'est-à-dire le dimanche, Guillaume Soro exhortait ses frères chrétiens à prier pour la Côte d'Ivoire. « Donne à chacun de collaborer à son niveau à une plus grande justice. Prions pour toutes les personnes qui ont soif de plus de justice. Seigneur, nous te prions. Bon dimanche », a psalmodié l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion), avant d'ajouter : « Chers Frères et Sœurs Chrétiens et Chrétiennes, Chers Amis du Christianisme, en ce 1er dimanche du temps de l’avent (période qui couvre quelques semaines précédant Noël, Ndlr), que la grâce de l’Esprit Saint nous entraîne tous sur les chemins nouveaux, où nous invite ce temps de l’Avent. »