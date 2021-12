Ligue 1: Résultats et classement après la 17e journée

Ligue 1 - Une défaite de trop pour le Saint-Étienne de Claude Puel. Découvrez les résultats et le classement après la 17e journée.

17e journée Ligue 1: Le PSG secoué par Lens, Saint-Etienne humilié, Marseille piégé par Brest

Les Verts, ce dimanche, n'étaient tout simplement pas au niveau des Rennais, portés par leur attaquant Martin Terrier, auteur d'un triplé (22e, 28e, 48e). Rennes double Marseille et s'empare de la deuxième place. Le manager stéphanois Claude Puel a été mis à pied dimanche, après la large défaite de son équipe humiliée (0-5) dans le Chaudron, par le Stade Rennais.

Dominateur de la première à la dernière minute, Monaco a très largement battu Metz (4-0). La soirée de samedi s'est achevée par le match nul obtenu dans le temps additionnel par Paris à Lens (1-1).

Dans un stade Bollaert en feu, les Sang et Or en maillot noir charbon ont longtemps cru infliger au leader sa deuxième défaite de la saison en championnat, mais son duo d'entrants, a sauvé le PSG : une tête de Georginio Wijnaldum sur un centre magnifique de Kylian Mbappé (90+4e). Le PSG reste leader et est assuré d'être champion d'automne à deux journées de la fin de la phase aller.

Samedi 4 décembre

Marseille 1 - 2 Brest

Lille 2 - 1 Troyes

Lens 1 - 1 Paris-SG

Dimanche 5 déc.

Saint-Étienne 0 - 5 Rennes

Monaco 4 - 0 Metz

Reims 1 - 2 Angers

Montpellier 1 - 0 Clermont

Lorient 0 - 1 Nantes

Nice 0 - 3 Strasbourg

Bordeaux 2 - 2 Lyon

Classement ligue 1 Uber Eats 2021-2022

Les 3 premiers se qualifient pour la Ligue des Champions. Le 4e et le vainqueur de la Coupe de France 2022 se qualifient pour la Ligue Europa, le 5e pour la Ligue Europa Conférence.

Pts J G N. P. p. c. +/-

1 Paris-SG 42 17 13 3 1 36 16 +20

2 Rennes 31 17 9 4 4 32 14 +18

3 Marseille 29 16 8 5 3 23 14 +9

4 Nice 27 17 8 4 5 25 15 +10

5 Lens 27 17 7 6 4 30 23 +7

6 Strasbourg 26 17 7 5 5 34 22 +12

7 Monaco 26 17 7 5 5 27 20 +7

8 Angers 25 17 6 7 4 25 22 +3

9 Montpellier 25 17 7 4 6 25 23 +2

10 Brest 24 17 6 6 5 25 23 +2

11 Lille 24 17 6 6 5 23 24 -1

12 Lyon 23 16 6 5 5 25 25 0

13 Nantes 22 17 6 4 7 21 21 0

14 Reims 19 17 4 7 6 19 21 -2

15 Troyes 16 17 4 4 9 16 25 -9

16 Lorient 15 17 3 6 8 13 26 -13

17 Bordeaux 14 17 2 8 7 26 39 -13

18 Clermont 14 17 3 5 9 19 32 -13

19 Metz 12 17 2 6 9 18 37 -19

20 Saint-Ét. 12 17 2 6 9 17 37 -20