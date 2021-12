Tiassalé: Les autorités en guerre contre le phénomène des congés anticipés

Les autorités administratives et politiques de N’Douci et de Tiassalé se sont investies ce lundi 06 décembre 2021, dans la sensibilisation des élèves contre le phénomène des congés anticipés.

Les autorités de Tiassalé aux élèves: "Il ne faut pas laisser les élèves paresseux et médiocres perturber votre année scolaire"

« La caravane de lutte contre le phénomène de départ anticipé en congés, a posé ses valises à N'douci, au lycée BAD, et à Tiassalé, au collège Union, ce lundi 6 décembre 2021, à l'heure du salut aux couleurs. Pour l'étape de N'douci, madame le sous-préfet Danho Bessikoi Sandrine et le maire Golé Marcelin ont porté la communication. Quant à l’étape de Tiassalé, c'était le sous-préfet, Assalé Essé, et le premier adjoint au maire, N'guessan Vethus », rapporte la page Facebook de la direction départementale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (DDENA) de Tiassalé.

En effet, depuis quelques jours, une vague de mouvements d’élèves voulant aller plus tôt en congés de Noel, est survenue dans plusieurs établissements scolaires de la Côte d’Ivoire. Pis, ces actions isolées d’élèves accompagnés parfois de personnes déscolarisées, occasionnent de nombreux dégâts matériels et physiques. La date officielle de départ en congés, selon le ministère en charge de l’Éducation nationale, est fixée au vendredi 17 décembre 2021, après les cours du soir, au dimanche 02 janvier 2022 inclus.

« Il ne faut pas laisser les élèves paresseux et médiocres perturber votre année scolaire pour des congés qui auront à terme un impact négatif sur vos performances scolaires », a indiqué le premier adjoint maire de Tiassalé, N'guessan Vethus. Notons que l’irruption d'individus non identifiés munis d’armes blanches dans un établissement de N'douci, il y a quelques jours, a fait 02 blessés dans les rangs des élèves. « L'État se réserve le droit de tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuire tous les élèves indélicats qui répondront de leurs actes devant la justice », a prévenu le corps préfectoral.

Tizié TO Bi

Correspondant régional