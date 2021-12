Congés anticipés: Les cours arrêtés dans plusieurs villes ivoiriennes

Congés anticipés - L'année scolaire 2021-2022 n'a pas fait l'exception à la règle. Ce lundi, de nombreuses villes dont Bongouanou, Dimbokro et Bocanda ont été le théatre de violences, en dépit des ménaces de la Ministre Mariatou Koné, en charge de l'Education nationale.

Les élèves désireux d'aller en Congés anticipés sèment le trouble dans les établissemnents

Aller en congé de noël plus tôt que prévu, c'est la nouvelle tendance de certains élèves qui sont prêts à tout mettre en oeuvre pour se faire accompagner dans leur sale bésogne en obligeant leurs amis de quitter les salles de classe, à coups de pierres et parfois d'armes blanches.

Ce lundi matin à Dimbokro, les responsables d'établissemnts scolaires publics comme privés, ont été contraints de liberer les élèves du Lycée moderne, du Collège moderne, du collège la Nouvelle Alliance et bien d'autres écoles. Sous la menace des pseudo élèves, les chefs d'établissemnts ont fait le choix de la sécurisation et la protection de l'intégrité physique des lycéens.

Mêmes scènes à Bongouanou où il y a eu un blessé. Plusieurs établissements secondaires ont été contraints de fermer leurs portes et de suspendre les cours. Des élèves qui veulent aller en congé de noël plus tôt que prévu, ont organisé des troubles en lançant à leurs camarades, des pierres et des sms pour paralyser les cours. Le phénomène a été observé à Bocanda d’autres villes à l’intérieur du pays où écoles préscolaires, scolaires et secondaires ont fermé leurs portes.

La ministre de l’Education nationale, Mariatou Koné, était récemment montée au créneau pour s’élever contre ces pratiques devenues récurrentes à la veille de chaque congé de noël depuis quelques années. Dans une déclaration, elle a mis en garde les fauteurs de troubles et appelé les élèves à leurs responsabilités en tant qu’apprenants.