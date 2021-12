CNAM Côte d'Ivoire: Près de 1500 agents de la CMU en grève illimitée

Nouvelle grève illimitée des agents d'accueil de la Couverture maladie universelle (CMU) en Côte d'Ivoire après un arrêt de travail de 3 jours observé en juillet dernier.

Le feu couve toujours à la CMU, pas de guérison totale pour les agents d'accueil

1300 agents d'accueil de la CMU (AGAC) sont en grève illimitée depuis le mardi 30 novembre 2021 pour plusieurs revendications liées à leur statut sur le contrat et profil de carrière. Les agents d’accueil de la Couverture maladie universelle, indique l’Agence ivoirienne de presse (Aip), ont arrêté le travail en vue de réclamer le paiement et la régularité des primes de stage impayées de quatre mois au compte du ministère en charge de la santé.

Ils réclament également deux mois de prime de stage pour les mois de janvier et février 2021 concernant les omis au nombre de 135 agents, le paiement effectif de 17 mois de prime COVID-19 impayés et la redynamisation de la CMU.

Les AGAC revendiquent la régularisation et l’effectivité des médicaments du panier CMU dans les centres publics et les officines privées, l’équipement des bureaux CMU en matériel informatique et l’accès effectif des assurés aux actes dans les centres.

En juillet, 3 mois de prime Covid ont été payés à la plupart des 1500 agents d’accueil, soit 180 mille francs CFA. Une bouffée d’oxygène pour les bénéficiaires qui accusaient une carence de 16 mois de prime Covid impayés jusque-là.

Cet arrêt de travail renouvelé intervient après un échec des discussions entre la hiérarchie et le conseil des délégués régionaux sur le processus d’intégration des agents d’accueil CMU, le paiement intégral et régulier des primes habituelles et le paiement total des primes COVID-19.

Créée par le décret n°2014-395 du 25 juin 2014, la CNAM ( Caisse Nationale d'Assurance Maladie) est la structure de pilotage et de régulation de la Couverture Maladie Universelle instituée par la loi n°2014-131 du 24 mars 2014. Elle est définie comme un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant en Côte d’Ivoire