Côte d’Ivoire: Des religieux saluent le retrait de la loi sur l’ orientation sexuelle

Les Fédérations des églises protestantes et évangéliques de Côte d’Ivoire, réunies au sein de la FECI, l’EMUCI, du CNEPECI et du CECI, ont animé un point de presse, samedi 04 Décembre 2021, à Cocody, suite à l’adoption du projet de loi, modifiant l’article 226 du code pénal. Au cours de cette rencontre, Noël N’GUESSAN, porte-parole de ladite fédération, a remercié les autorités qui ont eu le courage de retirer l’expression orientation sexuelle, du projet de modification de l’article 226.

Retrait de la loi sur l’ orientation sexuelle: Les leaders d'églises se réjouissent

Les Leaders des églises invitent aussi le gouvernement à prendre des mesures rigoureuses pour protéger la famille. « Les honorables députés, de manière unanime, ont tourné le dos à toutes idées de mariage homosexuel en Côte d'Ivoire en n'insérant pas l'expression "orientation sexuelle" dans le texte de loi définitivement adopté. Les leaders d'églises se réjouissent de ce que leurs craintes qui ne faisaient que traduire celles de tous les croyants vivant en Côte d'Ivoire ainsi que celles de tous ceux qui sont épris de valeurs morales, aient été prises en compte ».

Les leaders des Eglises protestantes et évangéliques de Côte d’Ivoire, saluent le président Alassane OUATTARA et son gouvernement pour leur sens élevé de la légalité.

" Nous remercions le Président de la République pour son sens élevé de la légalité en s’inscrivant dans le respect, non seulement des instruments internationaux que sont la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la charte Africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, mais également notre constitution, nos lois et nos us et coutumes. Remerciements sincères aussi au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui a eu le courage de retirer définitivement l’expression « orientation sexuelle » du projet de modification de l’article 226 du code pénal’’, a déclaré Noel N’GUESSAN.

Au nom de la Fédération des Eglises protestantes et évangéliques, il a invité le gouvernement à prendre des mesures vigoureuses pour protéger la famille, comme l’exigent les instruments internationaux, nos lois, us et coutumes.

Infos : Nicaise B.