Bangolo: Serey Doh au centre d'une cérémonie de reconnaissance à Ouattara

Après l’ensemble des populations de la région du Guémon ( ouest) le 5 juin dernier à Duekoue, c’est au tour de la tribu Guehé de Bangolo de rendre hommage au président Alassane Ouattara pour la nomination de leur fils, Dr Serey Doh Célestin en qualité de secrétaire d’état auprès du ministre des transports, chargé des affaires maritimes dans le gouvernement Achi Patrick. C’est ce samedi 11 décembre 2021 à Dah, village natal de Serey Doh Célestin en présence des ministres Vagondo Diomandé, Anne Désirée Ouloto, Albert Flinde, Clarisse Kayo Mahi, Brice Kouassi et tous les élus et cadres du District des montagnes.

Les parents de Serey Doh rendent hommage au président Ouattara le samedi 11 décembre à Dah (Bangolo)

S'il est de coutume de dire Merci à son bienfaiteur, les parents du Dr Serey Doh Célestin, membres de la tribu Guehé avec pour chef-lieu de tribu Dah, localité située à 10km de la ville de Bangolo, ont voulu être singuliers. Honorer de façon exceptionnelle celui par qui est venu leur bonheur et fierté: le président de la République, Alassane Ouattara, est pour le chef de tribu, Dié Monehan Paul, l’expression de leur infinie reconnaissance. « Nous allons à notre manière célébrer le président Ouattara, son Premier ministre et l’ensemble des membres du gouvernement Achi qui ont permis à notre région mais plus particulièrement notre tribu d’être représentée au sein du gouvernement ivoirien. C’est un symbole et cet acte historique sera à jamais gravé dans les annales de notre village Dah », a ajouté le chef de Dah, Pascal Demoé.

Les temps forts

Le petit village de Dah qui fait sa toilette depuis plusieurs semaines, s’apprête à accueillir un événement historique. Pour la première fois, plus de cinq ( 5) membres d’un gouvernement y seront pour communier avec ses habitants. Sont annoncés, le ministre d’Etat, ministre de l'Agriculture et du développement rural, Adjoumani Kouassi Kobenan, en qualité de patron de la cérémonie, les ministres Vagondo Diomandé et Anne Désirée Ouloto, respectivement parrain et coparrain, le ministre gouverneur du District des Montagnes, Albert Flindé, avec la présence effective des secrétaires d’Etat, Clarisse Kayo Mahi et Brice Kouassi.

La fête débutera dès vendredi 10 décembre, par un bal poussière à Dah avec la prestation de plusieurs artistes de la région. Dah gardera la cadence le lendemain samedi. Selon le déroulé provisoire fourni par le président du comité d’organisation, Guy Pacôme, les officiels devraient fouler le sol de Dah vers 11h dans une liesse populaire. Après l’accueil et la bénédiction des chefs coutumiers, place aux différentes adresses et dons.

Occasion pour les parents biologiques de Serey Doh Célestin de témoigner leur affection à leur fils, de dire Merci au président Alassane Ouattara pour la nomination de leur progéniture au gouvernement et surtout lui ( Ouattara) exprimer toute leur reconnaissance pour les nombreuses réalisations ( eau potable, écoles, centres de santé, routes, électricité ect) dans le département de Bangolo. La preuve de ces actions de développement sera la remise des clés du collège et du foyer des jeunes du village de Dah en marge de cette cérémonie d’hommage au président Ouattara.

La tribu Guehé : des origines du Dr Serey Doh Célestin

C’est une tribu de guerriers qui a conquis la Côte Ouest de la Côte d’Ivoire avant de s’implanter autour de Bangolo. La tribu Guehé comprend quatre (4) villages : Dah, Kahen Zagna, Binhoun Guohouo et Zibabo Yeglo. Pour ceux qui ne le savent pas, le père géniteur du Dr Serey Doh Célestin se nomme Serey Jean. Il est de la tribu Guehé et est du corps enseignant. Le nom « Doh » que porte fièrement Celestin Serey est de son grand-père : Gbinho Debo ( déformé en Doh par les commis de l’administration). Il fut un chef guerrier de la tribu Guehé.

Avec Sercom Serey Doh