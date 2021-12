Affaire "congés anticipés" : La gendarmerie nationale hausse le ton

Devant la montée en puissance du phénomène des congés anticipés, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Apaolo Touré, a décidé de se lancer aux trousses des auteurs d'actes de vandalisme.

Congés anticipés : Ce que prépare la gendarmerie contre les auteurs d'acte de vandalisme

Depuis le début de la semaine, les cours ont été interrompus dans plusieurs établissements scolaires de différentes localités. En effet, à Bongouanou, Dimbokro, Bocanda et Vavoua, des élèves ont manifesté pour exiger des congés anticipés de Noël. À Taabo, des élèves ont même eu l'audace de s'attaquer à la brigade de la gendarmerie de ladite localité. Les images de la barbarie de ces apprenants ont envahi la toile le mercredi 8 décembre 2021. Dans la ville de Dabou, un élève a été interpellé en possession d'une arme à feu.

Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a fermement condamné ces actes répréhensibles tout en rappelant que la date officielle des congés de Noël est fixée au vendredi 17 décembre 2021. Il invite par conséquent tous les élèves à se présenter en classe jusqu'à cette date. "Le gouvernement exhorte les parents d’élèves à s’impliquer davantage dans la sensibilisation en vue de faire respecter le calendrier scolaire, pour le bénéfice de leurs enfants", indiquait le communiqué du Conseil des ministres. On note aussi que "des sanctions administratives allant de l’exclusion temporaire à l’exclusion définitive des mis en cause sont prévues" et "des sanctions judiciaires sont également envisagées à l’encontre des auteurs des actes d’incivisme et d’indiscipline".

Pour sa part, la gendarmerie nationale a décidé de hausser le ton. Une note du général de corps d'armée Apalo Touré révèle que face aux actes de vandalisme commis par des élèves réclamant des congés anticipés de Noël, les commandants de gendarmerie mobile et de gendarmerie de territoire sont appelés à rechercher, à collecter les preuves des différentes infractions et à poursuivre les auteurs.

Par ailleurs, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale tient à préciser que "tous les éléments de preuve (prises de vue et vidéos) devront être communiqués sans délai aux commandants de région territorialement compétents".