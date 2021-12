Maladie du swollen shoot: 1030h de cacao bientôt arrachés à Agboville

La délégation régionale du Conseil café-cacao d’Agboville, constituée des départements d’Agboville, Adzopé, Akoupé et Yakassé-Attobrou, a procédé le mardi 7 décembre 2021, à l’ouverture officielle de la campagne de commercialisation 2021-2022 du café et du cacao, à la préfecture du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

La délégation régionale du Conseil café-cacao déterminée à lutter contre la maladie du swollen shoot

Présidant la cérémonie, le secrétaire général 2 de la préfecture d’Agboville, Fidèle Séka, s’est félicité des actions menées par le gouvernement en faveur des producteurs. « Les productions de café et de cacao constituent à n’en point douter plus de 50% des exportations et jusqu’à 20% du PIB de notre pays. Au regard de ces indicateurs qui révèlent leur importance dans la vie de la nation ivoirienne et de nos différentes régions, il importe donc d’accompagner les actions du Conseil café-cacao », a-t-il déclaré, à l’ouverture de la cérémonie qui s’est tenue à la préfecture du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Pour rappel, le lancement de la campagne café-cacao a eu lieu, le vendredi 1er octobre 2021, à l’ex-Caistab, au Plateau. Soro Waletchien, délégué régional du Conseil café-cacao d’Agboville, a, pour sa part rappelé les dispositions prises par le gouvernement pour la réussite de la campagne 2021-2022.

« Le prix minimum garanti du cacao bien fermenté, bien séché et bien trié est fixé à 825f le kilogramme et 700f pour le café. Le prix bien que rémunérateur, enregistre une baisse de 17,5% par rapport à celui de la campagne principale 2020-2021 qui était de 1000 francs CFA le kilogramme », a-t-il précisé.

« Grâce au Différentiel de revenu décent(DRD), l’État de Côte d’Ivoire, à travers le Conseil café-cacao, a pu fixer un prix bord champ de 825f CFA/kg aux producteurs, soit un bonus de 200f CFA payé aux planteurs pour chaque kilogramme de cacao vendu », a poursuivi Soro Waletchien. C’est pourquoi, il a exhorté les producteurs à produire du cacao de bonne qualité afin de valoriser le cacao made in Côte d’Ivoire.

Sur la question de la maladie du swollen shoot, le délégué régional du Conseil café-cacao s’est voulu on ne peut plus clair : « Il y a 30h de cacao dans le département d’Agboville qui seront entièrement arrachés. Nous parlons d’éradication totale de la maladie en ce qui concerne le département d’Agboville. Et nous allons poursuivre la lutte contre la maladie dans la région de la Mé où nous avons un objectif de 1000h à arracher… C’est un programme d’arrachage de plants infectés qui s’inscrit dans la protection du verger. Bien entendu, les producteurs concernés auront un accompagnement ».

Tizié TO Bi

Correspondant régional