Mali : Assimi Goita annonce les Assises Nationales de la Refondation

Les autorités de la Transition malienne entendent définitivement tourner la page de la crise sociopolitique dans leur pays. Assimi Goita a pour ce faire lancé les Assises Nationales de la Refondation pour une vingtaine de jours.

Assimi Goita annonce un « dialogue franc, direct et fécond » pour un Mali nouveau

Le Mali est à la croisée des chemins. Après un double coup d’État perpétré contre Ibrahim Boubacar Kéita (août 2020) et le Bah N’Daw (mars 2021), le Colonel Assimi Goita est désormais l’homme fort du pays. À la tête de la junte militaire, le Président du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) a mis un point d’honneur à la sécurisation des personnes et des biens sur le territoire malien. De même, le bien-être de ses compatriotes constitue son autre cheval de bataille pour lequel ses collaborateurs et lui ne ménagent aucun effort pour arriver à leurs fins.

C’est dans cette dynamique que se tiennent, du samedi 11 décembre au jeudi 30 décembre 2021, les Assises Nationales de la Refondation. Le président de la Tansition malienne indique en effet, dans un discours à la Nation, qu’il s’agit d’ « instaurer entre toutes les filles et tous les fils de ce pays un dialogue franc, direct et fécond, afin d’atténuer les querelles infécondes qui tentent de miner le processus de Transition en cours et à nuire à l’espoir de renaissance du Peuple malien, pourtant épris de paix et de justice, mais particulièrement attaché à ses valeurs ». Avec en ligne de mire, une décrispation du climat sociopolitique au Mali à travers une fédération de plus d’énergie positives pour un lendemain meilleur dans le pays.

Paysans, bergers, artisans, ouvrier, ménagères, personnes âgées, dépositaires de la sagesse, communicateurs traditionnels, gardiens du patrimoine culturel, personnes déplacées ou réfugiées, en un mot, toutes ces couches sociales qui souffrent le martyre en silence et qui constitue le Mali profond pourront donc s’exprimer en toute liberté afin de panser les maux dont souffre ce pays sahélien, pour parvenir à un « Mali-Kura », un Mali nouveau. Mais, « vouloir changer le Mali, c’est changer le Malien lui-même. D’où la nécessité d’une transformation fondamentale des mentalités et des comportements », insiste le Président Goita.

« Les Assises Nationales de la Refondation nous offrent une occasion exceptionnelle pour nous interroger sur le type de Citoyens que nous voulons être, les valeurs sociétales endogènes que nous voulons accroître et promouvoir, le type de Mali-Kura que nous voulons bâtir, le type de leaders dont nous avons besoin pour construire et conduire le Mali nouveau », a indiqué Assimi Goita lors de son adresse à l’occasion du lancement des travaux des Assises Nationales de la Refondation de l’État.