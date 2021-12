Guillaume Soro appelle les Musulmans à la prière et à la purification

Guillaume Soro a renoué avec ses adresses aux communautés musulmanes, les vendredis, et chrétiennes, les dimanches. L'ancien séminariste n'a pas dérogé à cette coutume, ce vendredi 10 décembre 2021.

Guillaume Soro : Son exhortation à ses « Chers Amis de l'Islam »

En dépit de son éloignement de la Côte d'Ivoire depuis environ deux années, Guillaume Soro n'a nullement coupé les ponts avec les siens. À travers les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, adresse de réguliers messages à ses compatriotes.

Le dernier message tweeté de Soro Kigbafori Guillaume date en effet du 7 décembre 2021, et à trait à un hommage à Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Nation Ivoirien disparu 28 ans plus tôt. L'ancien chef rebelle appelait alors les Ivoiriens à « demeurer dignes des enseignements de celui qui fut à l'origine de cette célèbre pensée la paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement ».

C'est dans le même ordre d'idée que l'ancien député de Ferkessédougou s'est adressé dans un nouveau tweet à la communauté musulmane. « Musulmans, Musulmanes, Chers Frères et Soeurs, Chers Amis de l'Islam, Bon vendredi de prières et de purifications à toutes et tous ! Votre, très fraternellement toujours, Guillaume K. Soro », a-t-il déclaré.

À noter que Soro Guillaume est en exil quelque part en Europe depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019. La justice ivoirienne lui a par ailleurs infligé une double condamnation de 20 ans pour « recel de détournement de deniers publics » et la prison à perpétuité pour « tentative d'atteinte à la sureté de l'État ».