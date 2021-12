Sekongo Félicien, ex pro-Soro, parle de son alliance avec le RHDP

Recevant ses "formateurs" du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire (PCRCI), le mardi 7 décembre 2021, Sekongo Félicien, président du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles de Côte d'Ivoire (MVCI), a profité pour se prononcer sur l'actualité socio-politique ivoirienne.

Sekongo Félicien (président du MVCI): « En politique, rien est à exclure »

Gnanon Yokoré et Achile Ekissi, respectivement secrétaire chargé de relations extérieures et secrétaire général du PCRCI, ont rendu visite à Sekongo Félicien, au siège de son parti, le MVCI, à Abidjan-Cocody. Les deux hommes sont venus échanger avec leur hôte sur l'actualité socio-politique ivoirienne, notamment le dialogue politique annoncé par le gouvernement. S'ils apprécient l'initiative du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, ils espèrent juste que ce dialogue sera, cette fois-ci, une bonne occasion pour la classe politique de se parler franchement.

Gnanon Yokoré et Achile Ekissi souhaitent aussi que ce dialogue se fasse avec tous les partis politiques, même ceux qu'on considère comme "petits". Interrogé, à son tour, sur une éventuelle alliance avec le RHDP (parti au pouvoir du président Alassane Ouattara), Sekongo Félicien qui dit n’avoir plus aucun contact avec son ex compagnon de la rébellion, Guillaume Soro, a déclaré qu’ "en politique, tout est possible. Au MVCI, nous n’excluons rien ni personne en terme d'alliance".

Info: F.E