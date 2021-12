PDCI : Henri Konan Bédié installe le nouveau secrétariat exécutif

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a un nouveau secrétariat exécutif. Henri Konan Bédié a procédé à l'installation de cette instance du plus vieux parti politique ivoirien le vendredi 10 décembre 2021.

L'installation officielle du nouveau secrétariat exécutif du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a eu lieu le vendredi 10 décembre 2021 en présence d'Henri Konan Bédié. "C’est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve avec vous encore cet après-midi pour l’installation officielle du nouveau secrétariat exécutif conformément à ma déclaration du 18 octobre dernier lors de la cérémonie de clôture des festivités commémorant les 75 ans de notre grand parti le PDCI-RDA", a déclaré l'ancien président ivoirien.

L'ancien allié d'Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, s'est engagé dans la transformation du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny en 1946. Il a rappelé que cela ne sera possible que grâce au déclenchement d'une dynamique nouvelle de conquête qui actionne tous les leviers stratégiques dont dispose le PDCI. "Dans ce sens, il était donc important de concevoir, en tirant profit de tous nos points forts et de nos expériences passées, un nouveau dispositif stratégique et opérationnel à la hauteur de nos ambitions pour la réconciliation, la reconquête du pouvoir d’État et la construction du pays pour le bonheur de tous", s'est exprimé le "sphinx" de Daoukro.

C'est ainsi qu'après avoir minutieusement consulté ses proches et analysé l'environnement interne et externe, Henri Konan Bédié a installé progressivement de nouvelles structures spécialisées et complémentaires devant renforcer la performance du secrétariat exécutif du président du PDCI.

"Vous avez donc compris que, dans ce nouveau dispositif, le secrétariat exécutif du président du parti, concentre désormais la grande partie de son action dans des missions d’animation de la base, de croissance, de la pénétration et d’une véritable politique de proximité du parti auprès de toutes nos cibles dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays", a souligné "N'zuéba".