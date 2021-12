Incroyable: Après l'épisode du balai, Deversaille ''crée'' un port à Abobo

Invité sur les antennes de Life Tv, Deversaille Dj a véritablement fait parler de lui. Ce qu'il s'est passé.

Deversaille Dj a encore frappé, ce qu'il a encore fait

L’affaire Deversaille avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux début janvier 2021. La vidéo montrant un jeune homme en train d'être épinglé par le balai mystique d’une vielle femme, était devenue virale sur la toile, suscitant de nombreux commentaires.

Vilipendé de partout, Deversaille qui exerçait, en ce moment là, le métier de Disc Jockey dans un espace de loisirs à Abidjan, avait eu le courage de donner sa version des faits dans une vidéo publiée sur First Mag le vrai.

‘’L’histoire s’est passée sur mon lieu de travail. Nous étions trois et le gérant a dit qu’il a perdu 50.000Fcfa. Pour voir qui a pris l’argent, le gérant et la serveuse sont allés voir une femme à Port Bouet. En partant, ils ont dressé la liste des personnes présentes (…) Arrivés là-bas (…) quand le gérant a dit mon nom, ça l'a pris (…) Donc le lendemain, lorsqu’on a fini de travailler, le gérant a commencé à me crier dessus. Il m’a demandé de venir aussi chez la dame‘’, avait-il indiqué.

‘’Je me sentais mal. Partout où je passe, c’est la honte… mais je reste sur ma position. Ce n’est pas moi", ajoutera-t-il. Coupable ou pas, cette affaire a rendu célèbre Deversaille qui, par la suite, a réalisé son rêve de devenir artiste.

Il a dévoilé quelques semaines après une chanson réalisée en featuring avec Dj Leo. Également sollicité par de nombreuses marques de produits, Devarsaille a effectué un séjour tous frais payé à Dubaï aux Émirats Arabes unis.

Absent depuis quelques mois de la scène du show-biz, Deversailles DJ était présent le 7 décembre dernier à l'émission WAM sur Life Tv . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le DJ de Koumassi a encore fait parler de lui.

Dans un duel de culture générale avec Dougoutigui Lobêh, désormais l’Apôtre Paul, Deversailles DJ a lâché deux réponses qui affolent actuellement la toile. Invité à identifier les ports autonomes de la Côte d’Ivoire, il a cité le port d’Abobo avant de compter ensuite la Côte d’Ivoire parmi les pays de l'Afrique Centrale. Tout simplement incroyable.