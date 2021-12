Football: Un accord signé entre LaLiga et CVC Capital Partners

Au total, ce sont près de deux milliards d’euros qui seront distribués aux 37 clubs favorables au projet, selon un accord paraphé vendredi entre LaLiga, organe qui gère le football professionnel en Espagne, et le fonds d'investissement CVC Capital Partners.

CVC Capital Partners acquiert 10 % du capital de LaLiga en échange d’une manne financière

Quatre clubs opposés au projet. En effet, quatre clubs s’y sont opposés : le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao, ainsi qu’un autre club qui n’a pas souhaité être identifié. En conséquence, ces quatre clubs ne toucheront rien de cette manne que se répartiront les autres clubs professionnels espagnols, mais resteront totalement indépendants dans leurs décisions et dans la gestion de leurs budgets.

LaLiga a défendu sa décision d'"incorporer un partenaire industriel avec une grande expérience en Espagne et dans le domaine sportif qui fournit un capital à long terme...pour aider LaLiga et ses clubs à se développer globalement à une époque de grands défis et d'incertitudes".

Le principe d'une possible association avec des fonds d'investissement privés dans la gestion des droits TV, dont CVC, en échange de 1,7 milliard d'euros d'argent frais, a été approuvé à l'unanimité en novembre. Mais, selon plusieurs médias, différents clubs n'y sont plus favorables, dont la Juventus et Naples, et les négociations sont au point mort.

Cette recherche d'argent frais par deux des plus grands championnats européens intervient alors que les clubs ont perdu énormément d'argent en raison de la pandémie de Covid-19, qui les a obligés à fermer leurs stades pendant plusieurs mois.

Dans ce contexte, douze grands clubs européens, dont le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone en Espagne, avaient provoqué un séisme sur la planète foot en annonçant en avril leur projet de Super Ligue, une ligue quasi-fermée, afin d'engranger des revenus bien supérieurs. La plupart de ces clubs s'étaient ravisés deux jours plus tard, face au tollé international et à la fronde des supporters.