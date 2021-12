La politique fait monter les discours de haine sur Facebook (rapport)

Entre le 25 novembre et le 1er décembre 2021, l’Observatoire d’Internews Côte d’Ivoire a noté une nouvelle hausse (+43%) des discours de haine sur Facebook après 2 semaines de baisse consécutive. Et sur l’échantillon de 211 profils, pages et groupes monitorés, le seul sujet abordé dans les discussions observées a été la politique.

Discours de haine : Une hausse de +43 % sur Facebook

Les jours passent et les vieilles habitudes semblent avoir la peau dure. Pour la dernière semaine de novembre, les observateurs d’Internews Côte d’Ivoire relèvent une abondance de sujets politiques et une hausse du nombre de discours haineux. Ce cas de figure ne s’était pas présenté depuis plusieurs semaines (la fin août 2021).

Aussi sur toute la période d’observation, les discussions monitorées, sans exception, ont porté sur des sujets politiques. Il s’agit notamment des excuses d’un cybermilitant à deux figures de l’opposition qu’il a bien souvent dénigrées, une déclaration du porte-parole du gouvernement sur le maintien en prison de militaires impliqués dans la crise post-électorale de 2010-2011, le limogeage du directeur général d’une entreprise publique pour cause de malversations, le passage télévisé d’un chef de parti de l’opposition, les dénonciations d’un entrepreneur se disant victime des politiques et une vidéo d’une figure politique proche de Guillaume Soro.

Autour de ces actualités, 106 discours de haine ont été collectés. Et tout comme la tendance générale, 4 catégories de propos haineux sont eux aussi à la hausse à savoir les propos xénophobes/injures identitaires, les propos sexistes/injures sexuelles, les animalisations, les attaques contre des communautés.

A l’inverse, une typologie est en baisse, celle des injures/diffamations. Elle reste tout de même la plus fournie avec 57 items (plus de la moitié du total observé cette semaine). Les vœux macabres, menaces, délations, justifications de la haine et incitations au meurtre/à la révolte restent inexistants, pour leur part.

Autre chose qui ne change pas, les pages sont les seuls espaces où des discours de haine ont été relevés. Un fait nouveau est quand même à noter : une page, celle d’un cybermilitant, a réuni à elle seule 85% des propos haineux constatés cette semaine.

L’observation des discours de haine en ligne est une activité du Programme Transition et Inclusion Politiques en Côte d’Ivoire (PTI), financé par USAID et mis en œuvre par le National Democratic Institute (NDI), Internews et une coalition d’organisations de la société civile ivoirienne.