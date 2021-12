Tata Nahomi: ''Pourquoi des stars vivent au dessus de leurs moyens''

L'ex animatrice de l'émission de divertissement Wozo vacances, Tata Nahomi, dans un message posté sur sa page Facebook, a relaté une histoire qu'elle a vécue le vendredi 10 décembre dernier. Ce qu'il s'est passé.

Ce qui est arrivé à Tata Nahomi le vendredi dernier

Affairage ooooh famille!!!

Ce vendredi 10/12/2021, pendant que je présentais une cérémonie, je reçois un appel de l'établissement de ma fille pour me demander de venir la chercher parce qu'elle était malade. J'envoie donc mon chauffeur SEKOU (que vous connaissez maintenant), la chercher.

Jusqu'à ce que je finisse de travailler, au niveau du feu de Saint Jean à Cocody ils ne sont toujours pas revenus, vu les embouteillages du moment. Il me faut par contre vite arriver à la RTI pour une autre séance de travail très importante. Les organisateurs de la cérémonie étant très occupés, me demandaient de patienter pour qu'ils me conduisent à la RTI, mais le temps ne me le permettait pas. Je décide d'emprunter un taxi: tous sont occupés.

Je commence donc à marcher puisque ce n'était vraiment pas une longue distance. Mais grande fut ma surprise quand j'ai entendu certaines personnes se moquer moi: "Han? TATA NAHOMI à pieds? Ça fait pitié oh... Elle a été renvoyée de la RTI, elle n'a plus rien... Mais elle est mal tombée deh!"

2 élèves ont éclaté de rires en criant "La TATA quoi, c'est malheureux"

Il n'y a eu que 2 personnes qui m'ont saluée chaleureusement en exprimant leur joie de me voir, pendant que d'autres occupés à courir après les moyens de transport, ne m'avaient pas reconnue.



J'ai vraiment compris hier pourquoi plusieurs stars vivent au dessus de leurs moyens avec des dettes inimaginables. Le regard des gens et les rumeurs infondées peuvent tuer si vous n'êtes pas fort psychologiquement. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui n'hésiteront pas à vous enterrer vivant si vous avez un souci. Vivez donc pour ne plaire qu'à DIEU.

Je suis TATA NAHOMI et j'ai aussi le droit de marcher dans mon pays.

Arrêtons de détruire des vies avec nos préjugés.

Bons préparatifs pour les fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

Je vous aime sincèrement.

#la_pièce_unique