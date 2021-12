Alain Lobognon : "J'ai récolté que méchancetés, médisances..."

Depuis sa sortie de prison, Alain Lobognon est pris à partie par les proches de Guillaume Kigbafori Soro. Quand l'ancien député de Fresco s'engage à réconcilier Alassane Ouattara et le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires), il a essuyé les tirs des soroistes. Avec du recul, l'ex-ministre des Sports avoue avoir tout compris.

Alain Lobognon : "Je sais désormais tout"

Alain Lobognon fait partie des proches de Guillaume Soro qui ont été interpellés le 23 décembre 2019 au siège de Générations et peuples solidaires (GPS). Les soroistes étaient réunis pour réserver un accueil à leur leader qui revenait de l'Europe après un séjour de plusieurs mois.

L'ex-député de Fresco a passé de longs mois derrière les barreaux avant d'être libéré le mercredi 23 juin 2021. Dès sa mise en liberté, l'ancien ministre des Sports a montré son engagement "pour faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le chef de l'Etat-président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son fils".

Alain Lobognon est allé plus loin en faisant remarquer que désormais, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour donner à la paix sociale et politique en Côte d'Ivoire, une chance. Il a aussi invité la classe politique à une catharsis nationale dans le souci de garantir aux prochaines générations une Nation forte et engagée vers le développement et la prospérité.

Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, a très vite fait de recadrer Alain Lobognon. "Avoir été un prisonnier politique ne donne à personne le droit de trahir ses convictions et de tenter de manipuler l’opinion pour masquer ses compromissions. Il faut avoir l’ultime courage de trahir ouvertement au lieu de s’improviser en pseudo-médiateur. À bon entendeur, salut ", a répondu l'écrivain camerounais.

Dans un tweet évocateur portant sur l'amitié, le conjoint d'Amira Lobognon tâcle en douceur ses anciens compagnons de lutte. "L'Ami est fidèle. Qu'il pleuve ou qu'il vente dans votre vie comme dans la sienne, celui que vous considérez comme votre ami doit vous rester fidèle", a écrit le mentor de Jean-Paul Beugrefoh.

"En 19 ans, j'ai donné mon Amitié. J'ai en retour, récolté que méchancetés, médisances et torpilles. Je sais désormais TOUT", a conclu Lobognon.