Des exilés pro-Gbagbo réclament 2 millions de FCFA avant de revenir

En visite privée au Ghana depuis le 8 décembre 2021, l'ancien chef de l' État ivoirien, Laurent Gbagbo a regagné Abidjan, dimanche après-midi. Il s'est entretenu durant son séjour avec des responsables de l'ex-coordination du FPI en exil.

Retour en Côte d' Ivoire : Les exilés pro-Gbagbo plaident pour la hausse du kit de retour de 305 000 à 2 millions de FCFA

Après un séjour privé à Accra qui a duré 72 h, Laurent Gbagbo est de retour à Abidjan depuis le dimanche 12 décembre 2021. Le président du Parti des peuples africains (PPA-CI) s'y était rendu dans le cadre des obsèques de feu Kojo Tsika, un compagnon de longue date de feu Jerry Rawlings, décédé le 21 novembre dernier à l'âge de 85 ans. Les relations entre l'ex-président ivoirien et cet ancien chef de la sécurité nationale et des affaires étrangères du Conseil provisoire de défense nationale (PNDC), étaient vieilles de plus de 30 ans. L'ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye a profité de sa présence au pays de Kwamé N'Krumah, pour s'entretenir avec les exilés ivoiriens membres de la défunte coordination du Front populaire ivoirien en exil.

" M. le président, les exilés ne pouvaient pas recevoir meilleur cadeau de fin d'année que cette rencontre inattendue à Accra", a déclaré Idriss Ouattara, chef de file des exilés pro-Gbagbo. Il n'a pas omis d'adresser ses remerciements à l'illustre hôte du jour pour la nomination de plusieurs de leurs anciens camarades exilés, rentrés au bercail, à de hauts postes de responsabilités au sein du Parti des peuples africains. "Ces nominations témoignent non seulement de la considération que le président a pour les exilés, mais c'est aussi et surtout une reconnaissance et une récompense de notre combat en exil", s'est réjoui le porte-parole des exilés, citant entre autres les nominations de Hubert Oulaye, Dr Assoa Adou, Justin Koné Katinan, Damana Pickass et Alphonse Mangly.

Idriss Ouattara a également réaffirmé le soutien sans faille des exilés ivoiriens au nouveau combat politique engagé par Laurent Gbagbo depuis son retour en Côte d'Ivoire, le 17 juin dernier, à travers le parti des peuples africains, formation politique qu'il a fondée au lendemain de sa rupture avec le Front populaire ivoirien (FPI) et Pascal Affi N'guessan, son ancien Premier ministre. Aussi, a-t-il saisi cette perche pour exprimer au conjoint de Nady Bamba, les problèmes qui freinent le retour au pays, des milliers d'Ivoiriens ( 7400) encore exilés au Ghana en dépit des appels incessants des autorités ivoiriennes à regagner la Côte d'Ivoire. Il a pointé du doigt la faiblesse du kit du retour qui est de 305 000 pour le réfugié qui retourne au pays après 10 ans.

"Ce montant est insignifiant pour se loger et entreprendre une activité", laisse-t-il entendre. Plaidant pour une hausse de ce montant à 2 millions de FCFA, il a évoqué la question de l'indemnisation des exilés, la réintégration des fonctionnaires en exil et la question des élèves et étudiants qui sont dans le système anglophone et qui doivent intégrer les écoles francophones une fois de retour en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui a prêté une oreille attentive aux doléances de ses compatriotes, a promis les prendre à bras le corps. " J'ai pris acte des problèmes que vous m'avez posés. Je les prendrai à bras le corps et je verrai dans quelles mesures certains peuvent être résolus. Cependant, le parti les exposera dans le cadre du dialogue qui s'ouvrira bientôt", a-t-il promis.