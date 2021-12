Côte d’Ivoire : L’énigmatique propos de Soro Guillaume

Soro Guillaume, l’ancien président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, sort désormais peu en public, mais fait l’actualité. Son compte Twitter vient de parler et on se demande ce qu'il a bien voulu faire passer comme message.

Soro Guillaume sort de sa réserve

Peu de temps après sa séparation avec le Président Alassane Ouattara, Soro Guillaume s’est montré sous plusieurs formes. Soucieux dans un premier de préserver la paix avec le chef de l’État ivoirien, il a peu à peu glissé vers des positions radicales. Lorsqu’approchaient les élections présidentielles du 31 octobre 2020, l’ancien chef rebelle, membre de la défunte CNT, affichait des positions des plus radicales et multipliait les propos irrévérencieux envers son ancien mentor.

Un de ses propos à l’encontre du président Ouattara est même d’ailleurs depuis passé dans le langage public ivoirien : « On va te faire assoir par terre pour te donner des conseils ». Mais le temps est passé et la chute qu’il annonçait du régime Ouattara ne s’est jamais produite. Au contraire, l’ancien pays d’accueil de l’ancien chef rebelle des Forces Nouvelles a procédé à son expulsion de son territoire. La France avait en effet demandé à l’ex-Premier ministre ivoirien de quitter son sol, ce qui a d’ailleurs cassé la dynamique de déstabilisation des institutions ivoiriennes.

Quand Alain Lobognon se désolidarise de Guillaume Soro

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Des proches de Soro Guillaume ont désavoué sa politique, dont Alain Lobognon, figure des hommes qui lui étaient acquis de longue date. Au contraire de son ancien compagnon de lutte, l’ex-député de Fresco s’inscrit désormais dans une démarche dite républicaine, de paix et de réconciliation avec le régime Ouattara. Mieux, Alain Lobognon se met au service du régime d’Abidjan pour, ajoute-t-il, travailler à une paix durable entre Ivoiriens.

Du côté de Guillaume Soro, à qui Alain Lobognon recommence de se réconcilier avec Alassane Ouattara, c’était silence radio. Mais dernièrement, l’affaire de la plainte de Michel Gbagbo contre Soro pour « enlèvement, séquestration et traitement inhumain » a fait sortir de leur silence les avocats de l’ancien patron de la rébellion armée qui avait divisé la Côte d’Ivoire en deux, lors de la gouvernance du pays par Laurent Gbagbo.

Hier dimanche, Soro Guillaume a fait une sortie pour se rappeler à ses militants. Évoquant un échange téléphonique avec sa soeur Odile Soro, il a rappelé que viendra un temps où il va regagner son pays la Côte d’Ivoire. « Chers Tous, Cette dame, c’est ma sœur aînée Odile SORO, portrait craché de ma défunte mère. Dans une sorte de lamentation, elle m’a appelé : « Guillaume, quand vas-tu venir au village me voir pour une dernière fois ? » » Le dirigeant du dissout Groupement et Peuple Solidaire (GPS) poursuit en disant : « Ému je lui ai répondu : Odile, crois-tu toujours en Dieu ? Je rentrerai seulement quand l’heure de Dieu aura sonné, car nul humain n’a le pouvoir d’en décider ».

"La terre est ronde"

Et Soro Guillaume de rappeler une vérité universelle : « En vérité je vous le dis aussi : La terre est ronde. » Ce poste, surtout sa fin, ne cesse de susciter des interrogations. Quel message cherche à faire passer l’ancien patron de la puissante Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) ?

Le 3 décembre dernier, le compte Facebook officiel de Guillaume Soro avait publié une photo de lui mettant en évidence sa montre, donc le temps. La légende détachée de l’image disait : "Musulmans, Musulmanes, Chers Frères et Soeurs, Chers Amis de l'Islam. Puisse Allah nous accorder la Paix du Cœur et nous pardonner nos péchés ! Bon et pieux Djoumah. Votre, très fraternellement toujours, Guillaume K. Soro".