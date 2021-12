Région du Tonkpi : Entre Mabri et Albert Flindé, palabre est fini !

Albert Mabri Toikeusse, président de l' Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), et Albert Flindé, son ancien chef de cabinet, ont enterré la hache de guerre devant leurs parents respectifs lors d'une activité culturelle qui a eu lieu le mercredi 8 décembre 2021 à Man, dans le Tonkpi.

Région du Tonkpi : Mabri Toikeusse et Albert Flindé fument le calumet de la paix

Leurs relations s'étaient fortement détériorées depuis la rupture intervenue entre l' Union pour la démocratie et la paix (UPDCI) et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix RHDP. Un peu plus d'une année plus tard, Mabri Toikeusse et Albert Flindé ont décidé de faire la paix. Mercredi 8 décembre dernier, lors du lancement de la 4e édition du festival culturel " Tonkpi Nihidaley", les deux ex-collaborateurs ont promis publiquement de travailler main dans la main pour le développement de la région du Tonkpi.

La président de l'UDPCI qui a été le premier à prendre la parole, a tenu à présenter ses excuses à son ancien camarade de parti pour son absence lors de l'investiture de ce dernier en qualité de ministre-Gouverneur du District des Montagnes. En retour, le ministre Albert Flindé a rassuré son ancien président de parti et président du Conseil régional du Tonkpi, de sa disponibilité à travailler main dans la main pour le développement de la région.

Les relations entre Mabri Toikeusse et Flindé, sont coutumières des ambiances électriques fratricides depuis près d'une décennie. La dernière en date qui a occasionné la rupture entre les deux hommes, est née du soutien d'Albert Flindé à feu Amadou Gon Coulibaly au détriment de son camarade de parti, lors des tractations pour la désignation du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Le pourrissement de leurs relations, avait conduit Mabri Toikeusse à exclure des instances de l'UDPCI, Albert Flindé et d'autres cadres du parti, dont le ministre Laurent Tchagba, alors opposés à une rupture avec le RHDP.