Tonkpi Nihidaley : Mabri Toikeusse veut transformer le café sur le territoire ivoirien

Abdallah Mabri Toikeusse souhaite une transformation du café de Côte d'Ivoire avant son exportation. Au festival Tonkpi Nihidaley, il a poussé les acteurs du secteur à s'engager sur cette voie.

Festival Tonkpi Nihidaley, vitrine du café et des produits locaux

C’est à l’occasion de la quatrième édition du Tonkpi Nihidaley, organisé du 7 au 12 décembre 2021 que c’est tenu, à la demande de Monsieur Abdallah Mabri Toikeusse, Président du Conseil Régional du Tonkpi, le forum économique sur la valorisation des produits agricoles du terroir montagneux avec l’exemple du café.

Plus de trois cents participants ont pris part à ces travaux. Des acteurs de la filière café aux institutions partenaires telles que le Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA), le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BENETD), l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI) et le Conseil Café-Cacao, tous étaient présents pour soutenir la valorisation des produits de la région.

Ouvert par le Dr Denis Seudieu, chef économiste à l’Organisation Internationale du café, le forum avait pour objectif d’apporter à l’ensemble des acteurs de la filière des pistes de réflexion pour optimiser la production, la transformation et la commercialisation du café autant au plan national qu’international.

Café de Côte d'Ivoire : Optimiser la production

La Côte d’Ivoire est le troisième plus gros producteur africain de café (derrière l’Éthiopie et l’Ouganda) et quinzième au niveau mondial. Les producteurs ivoiriens ont livré au marché international près de 1,470 million de sacs de 60kg de café pour l’année 2021-2022.

Pour soutenir les caféiculteurs dans leurs efforts de production, l’Agence Nationale pour le Développement Rural (ANADER) et le Centre de Recherche agroalimentaire ont apporté des recommandations en termes de variétés d’arbres à planter, de maturité de cueillette, de techniques de séchage permettant de limiter les pertes et d’optimiser la conservation.

Transformer directement sur le territoire Ivoirien

Les experts présents, dont Monsieur Dr Dénis Seudieu, ont confirmé qu’un kg de café vendu bord-champs à 700F CFA, une fois transformé, peut rapporter entre 18 000 FCFA et 60 000 FCFA, selon les lieux de consommation.

Des confirmations qui mettent donc en avant le besoin de la transformation, étape qui ajoute une plus-value à la matière première, pour valoriser le travail du producteur de café ivoirien.

Ainsi, Dr Abdallah Mabri Toikeusse a demandé aux acteurs de la filière de prendre des engagements et des actions nécessaires pour rendre possible la transformation directement sur le territoire ivoirien afin de permettre une meilleure répartition des richesses dans la filière. L'intégralité du reportage sur AmbreDelcroix.

Qui est Dr Albert Mabri Toikeusse ?

Dr Albert Mabri Toikeusse est un homme politique ivoirien originaire de Boueneu, dans la région montagneuse de la Côte d’Ivoire. Président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), il est ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À la pointe de la démarche de valorisation de la région du Tonpki et des produits de son terroir, l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement Duncan prône la transformation des produits ivoiriens. Cela permettra de les valoriser pour in fine permettre aux paysans planteurs de mieux vivre du fruit de leur travail.