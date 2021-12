Fait divers : Elle tente de fuir vers l'Europe avec un bébé acheté

Un fait divers peu ordinaire a affolé la toile le jeudi 16 décembre 2021. Une dame répondant aux initiales ONT a été interpellée alors qu'elle tentait de regagner le continent européen avec dans les bras un bébé qu'elle a acheté dans une clinique dans la commune de Yopougon. Elle est actuellement entre les mains de la gendarmerie.

Fait divers : Un bébé volé retrouvé au domicile d'une dame en partance pour l'Europe

N'eût été la vigilance et la promptitude des éléments de la gendarmerie nationale, un bébé volé dans une clinique située dans l commune populaire de Yopougon aurait été définitivement séparé de ses parents. En effet, selon la plateforme Police Secours, dame ONT a réussi à acheter un bébé de sexe féminin dans l'établissement sanitaire. Comment a-t-elle pu s'introduire dans la clinique pour s'adonner à cette transaction indigne ? Notre source ne donne pas de détails sur la question.

Ce fait divers suscite davantage d'interrogations quand on a apprend que la voleuse de bébé a même établi un extrait de naissance à la mairie de Yopougon. Ainsi, elle et son mari devenaient désormais les parents du nourrisson. Le second plan de ces individus malhonnêtes était de s'envoler pour l'Europe.

Fort heureusement, les éléments de la gendarmerie nationale ont reçu une information anonyme à propos du bébé volé. Les agents de la maréchaussée se sont rendus dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier d'Angré 8e tranche où réside le couple voleur de bébé. Dame ONT a été appréhendée par les gendarmes avant qu'elle ne puisse quitter la Côte d'Ivoire.

Il faut souhaiter que les autorités compétentes puissent ouvrir une enquête afin d'élucider toute cette affaire et démasquer toutes les personnes impliquées dans le vol de ce bébé.