10 ans du COCOFCI: Les partenaires internationaux aux côtés de la Côte d’Ivoire

Au regard de l’importance de la célébration du dixième anniversaire du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire ( COCOFCI ), programme présidentiel initié par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, qui se déroulera en 2022 dans les villes d’Abidjan, Korhogo et Bouaké, Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao , Conseillère Spéciale du Président de la République chargé du Genre et Coordinatrice nationale de ce programme, a rencontré des personnalités et des partenaires internationaux, conviés à prendre part à cette importante célébration.

Côte d' Ivoire : Après l' OIF, Plusieurs organisations internationales dont l' UNESCO, invitées à la célébration des dix ans du COCOFCI

C’est au cours d’une audience, ce mercredi 15 décembre 2021, que Madame Euphrasie Yao, a porté l’invitation de la Côte d’Ivoire à Madame Elisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier Ministre français, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Elle a été officiellement conviée à la célébration des 10 ans du Compendium des Compétences féminines de Côte d’Ivoire.

Ayant en commun la volonté de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, elles ont échangé, au cours de cette audience, sur leurs stratégies et sur la possibilité de mutualiser certains projets. Avec l’appui de la Ministre ivoirienne en charge du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, qui effectuera bientôt une mission en France, elles ont évoqué également le travail de synergie nécessaire entre la France et la Côte d’Ivoire afin de mener à bien des actions en faveur des femmes, qu’elles soient africaines, en France ou sur le continent, ou françaises.

Mme Elisabeth MORENO a donné son accord de principe pour participer à ce grand événement, étant donné que le programme du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire a été élu meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD, en 2018 à Addis-Abeba, et a reçu la distinction « BEST PRACTRICE » aussi bien par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et que par l’UNESCO.

C’est un programme unique en son genre qu’il convient de partager. D’ailleurs plusieurs pays africains ont sollicité auprès de la Côte d’Ivoire un partage d’expérience afin de le reproduire dans leur pays. Le Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire, en répondant à neuf Objectifs de Développement Durable (ODD) sur dix-sept, apparaît d’office comme un cadre de facilitation et d’accompagnement visant la mise en œuvre des résolutions internationales et des normes juridiques nationales en matière de genre.

Madame Euphrasie YAO, en a profité pour offrir à Madame MORENO son premier ouvrage intitulé « Le Secret d’une Aventure, celle qu’on n’attendait pas au sommet ». Elles se sont longuement entretenues sur cette première publication de Madame YAO, un ouvrage sur le développement personnel et professionnel, mais surtout un ouvrage qui a pour vocation d’inspirer les jeunes qui veulent sortir de leur condition, car la base de toute réussite est la confiance. « J’ai ouvert mon cœur, j’ai ouvert ma vie pour tous ces jeunes qui à mon avis, après la lecture de ce livre, auront leur vie transformée et c’est l’essentiel » a dit Madame YAO pour conclure.

La veille déjà, elle rencontrait, aussi à l’UNESCO, Madame KILCH Danielle, Intérimaire de la Directrice générale de l’UNESCO, afin d’évoquer la participation de Madame Audrey AZOULAY, Directrice Générale de l’UNESCO, à cette grande célébration, placée sous le haut parrainage du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.

Au cours de cette rencontre les deux femmes ont échangé sur les communications, les publications et la production des ‘’connaissances sur l’Egalité des genres’’, notamment sur le programme présidentiel Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire. Mme KILCH Danielle s’est dite très satisfaite de cette rencontre et se sent toujours très inspirée par le travail de cette « Championne Internationale de l’Égalité du Genre », qu’est Madame Euphrasie KOUASSI YAO. Elle n’a pas manqué de dire que le programme Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire est reconnu comme l’un des meilleurs dans le monde.

La Division pour l'Egalité des genres de l'UNESCO est intégrée au Cabinet de la Directrice générale et assure la coordination générale des politiques, stratégies et actions de l'UNESCO en faveur de l'égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Elle renforce la capacité individuelle et organisationnelle des programmes de transformation en matière de genre, afin de créer un environnement favorable à l'égalité des genres par le biais de formations sur le sujet.

La Division est également responsable de la sensibilisation sur l'intersectionalité du genre dans tous les domaines de la société et, de manière générale, sur toutes les questions d'égalité des genres. C’est une décision historique prise lors de la 34ème session de la Conférence générale en 2007, qui a permis à l'UNESCO de s’engager à atteindre l'égalité des genres en la désignant comme l'une des deux priorités globales de la Stratégie à moyen terme 2008-2013, renouvelée à nouveau dans la Stratégie à moyen terme 2014-2021.

Titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femme et Pouvoir de Décisions », organe de pilotage du programme présidentiel « Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire », initié par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, Mme Euphrasie KOUASSI YAO a rappelé à Madame KILCH Danielle, Intérimaire de la Directrice générale de l’UNESCO que :« la célébration de ce dixième anniversaire ne pouvait pas se faire sans la maison mère, l‘UNESCO ». Elle souhaite que cette organisation mondiale l’accompagne dans cette démarche de passer à l’échelle internationale avec les programmes que la Côte d’Ivoire développe dans les différentes régions du pays, mais aussi en Afrique et dans le monde.

Rappelons que lors de l’audience qui lui a été accordée par Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l’OIF (l’Organisation Internationale de la Francophonie ), le lundi 13 décembre 2021, suite à sa participation à la deuxième réunion annuelle de la branche parisienne de l’International Gender Champions (IGC), placée sous l'égide de l’OIF, celle-ci lui a également donné son accord de principe pour participer à la célébration des dix ans du Compendium des Compétences Féminines à Abidjan.